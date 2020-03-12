Капитальный ремонт в Башкирии распределили между тремя компаниями
Вчера, 16:20ОбществоАлия ФатхиеваФото: Артур Салимов/ Медиахолдинг1Mi
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Выделенные 460 млн рублей на ремонт подъездов пойдут региональным компаниям.
Согласно информации на портале госзакупок, передает РБК-Уфа, власти Башкирии сделали выбор подрядчиков для ремонта подъездов многоквартирных домов.
Из документации следует, что все три выставленных лота достались местным представителям малого бизнеса. Самый крупный контракт на сумму в 173, 72 млн рублей достался «Санстрою» из Стерлитамака. Прдрядчику нужно будет отремонтировать 629 подъездов в Кумертау, Межгорье, Салавате, Сибае, Стерлитамаке и 19 районах республики.
Компания «Строй-ресурс» из Уфы получит 159,38 млн рублей за ремонт 426 подъездов в столице региона. «Промтехстрой» за 128,1 млн отремонтирует 527 подъездов в Агидели, Нефтекамске, Октябрьском и еще 33 районах Башкирии.
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