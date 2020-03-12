«Единая Россия» упростит жизнь россиян с ограниченными возможностями

Министр поддержал предложение координатора партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Михаила Терентьева. Оно касается упрощения получения ТСР (технических средств реабилитации) инвалидами, сообщает kursdela.biz.

Помимо этого, Терентьев выступил с инициативой отмены формы для представления средств реабилитации на экспертизу. По словам Котякова, который согласился с предложением, сегодня в России отсутствует инфраструктура, позволяющая осуществить быструю замену ТСР.

По словам сопредседателя рабочей группы генсовета партии по поддержке гражданского общества Сергея Боярского, ситуация с закупкой самых дешевых средств реабилитации недопустима. В ответ Котяков заметил, что после планируемого расширения перечня гостов требования к качеству ТСР повысятся, сообщает сайт ER.ru.

Андрей Турчак в ходе встречи привел несколько примеров, когда людям совершенно неправомерно отказывали в оформлении инвалидности. В частности, это произошло с ребенком из Нальчика с ДЦП, ребенком без глаза из Ростова-на-Дону и жительницой Барнаула, страдающей редким генетическим заболеванием. Турчак подчеркнул, что подобные ситуации недопустимы.

Он также предложил изменить правила переоформления инвалидности. В частности, это касается людей с ампутированными конечностями, которые, как известно, вынуждены периодически подтверждать свою инвалидность.

Терентьев в свою очередь выступил с инициативой сократить сроки рассмотрения документов на инвалидность, а также организовать их прием в электронном виде.

По словам Хинштейна, перед принятием любых решений, которые касаются лиц с ограниченными возможностями, нужно все тщательным образом проработать.

Для этого он предложил создать Центр «Единой России» по защите прав инвалидов. Его главой необходимо сделать Михаила Терентьева, а в состав включить сотрудников профильных организаций, которые могли бы дать оценку изменениям в правовой базе, добавил Хинштейн.

Подводя итоги встречи, Турчак подчеркнул, что партия приветствует желание нового состава ведомства разбираться с проблемами, которые есть в данной области.

Он также предложил и в будущем рассматривать вопросы с участием представителей власти, экспертов и общественности.

В регионах также продолжается работа по улучшению условий жизни для лиц с ограниченными возможностями.

В Башкортостане проживают более 18 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них - 4964 инвалида-колясочника, 4222 инвалида по слуху, 9268 инвалидов по зрению. По словам координатора партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в РБ Наиля Каримова, главная проблема сегодня в регионе – отсутствие условий для передвижения таких категорий граждан в общественных местах: не предусмотрены пандусы, тактильные дорожки и многое другое.

«Некоторые не могут даже выйти из своих квартир – в домах не предусмотрены пандусы, - рассказывает Наиль Каримов. – В этом году мы вышли с инициативой включить их установку в рамках проекта «Городская среда» во время ремонта дворов. Секретарь регионального отделения партии, глава республики Радий Хабиров поддержал идею».

Наиль Каримов уточнил, что сейчас ведется работа по сбору информации, где живут люди с ОВЗ, в домах которых требуется установка пандусов. В этом направлении тесное сотрудничество налажено с администрациями городов региона и общественными организациями.