«Единая Россия» подчеркнула социальную направленность поправок в Конституцию

В составлении перечня поправок к Конституции участвовал президент России Владимир Путин. “Единая Россия” принимала также непосредственное участие не только на уровне рабочей группы, но и в регионах, а также в Госдуме.

Заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, руководитель фракции «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов накануне рассмотрения соответствующего законопроекта Государственной Думой во втором чтении подчеркнул, что поправки в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным, усилят социальную защиту жителей страны, повысят степень ответственности государства перед своими гражданами и обеспечат территориальную целостность государства. Законопроект, подчеркнул он, в ходе работы над ним претерпел ряд изменений, но основная концепция поправок осталась той же, что озвучил глава государства в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Ключевыми мерами остались социальные гарантии, укрепление независимости страны, а также сохранение и укрепление института семьи. “В условиях нестабильной геополитической обстановки, непростой экономической ситуации, информационных войн эти приоритеты представляются ключевыми”, - добавил Ишмухаметов, сообщает kursdela.biz.

“Проектом поправок предполагается закрепить недопущение отчуждения территории страны, почитание памяти защитников Отечества, а также обеспечение защиты исторической правды и соблюдение культурных традиций родины. Дети - главное достояние России. Также в поправках говорится об уважении к труду граждан и необходимости защиты их трудовых прав. Предлагается указать, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния народа. Мы однозначно поддерживаем данные поправки в Конституцию. Надеюсь, остальные парламентские партии окажутся солидарны с нами”, - подытожил руководитель фракции «Единая Россия» в Башкирии.

Турчак отметил, что большинство поправок направлено на модернизацию социальной среды и улучшение качества жизни граждан. Прежде всего подчеркивается, что государство сделало упор на детей и подрастающее поколение. Также в правительстве разработали ряд мер по поддержке, укреплению и защите семьи.

Также на сайте партии “Единая Россия” указано, что новые поправки в Конституцию подразумевают ежегодную индексацию пенсий и других социальных пособий. В главном документе страны планируется закрепить право россиян на получение высококвалифицированной и доступной помощи врачей вне зависимости от места жительства. Кроме того, конституционно планируется закрепить минимальный размер оплаты труда на уровне не менее прожиточного минимума.

По словам Турчака, в итоговой версии текста очень много социальных поправок. Так, впервые в истории государства в Конституции будут четко указаны социальные гарантии от государства.

Всего изменения планируются в 22 главах Конституции РФ.

Законопроект об изменении Конституции президент Путин внес на рассмотрение 20 января. 11 марта в ходе третьего чтения по законопроекту Госдума окончательно утвердила принятие законодательства. Также проект поддержали в Совете Федерации.