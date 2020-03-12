«Дождитесь лета»: в БашРТС объяснили уфимцам, почему они переплачивали за тепло

В Башкирии споры вокруг корректировки платы за отопление не утихают до сих пор. Пока люди собираются на митинги, а в администрации города критикуют работу «БашРТС» и ЕРКЦ, местные жители исправно платят по квитанциям и ждут, когда же это все закончится.

Сегодня, 12 марта, в редакции «Комсомольской правды в Уфе» состоялся круглый стол по теме корректировки платы за отопление. Директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ирина Попова попыталась объяснить, откуда взялись такие баснословные суммы.

Так, в 2019 году жители переходили на прямые договоры с ресурсоснабжающим организациями. Как правило причиной становились долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Переход осуществлялся как в холодные периоды, так и в летние месяцы. Соответственно, начисления платы до сентября 2019 были равномерными и делились на 12 месяцев. После этого в новый отопительный период схема изменилась на фактическую оплату по итоговому количеству потребленного тепла за 8 месяцев, зафиксированного общедомовым прибором, а если он отсутствует, по нормативу, действующему с 2012 года.

Помимо этого, в январе 2020 года жители Башкирии получили квитанции с корректировкой за прошедший год. Именно наслоение корректировки и переход на новую систему подсчёта платы за отопление объясняет наличие огромных сумм в квитанциях.

По словам Ирины Поповой, «БашРТС» вернули жителям по итогам года 1 миллиард рублей. Корректировка произошла по 3,5 тысячам домам. Помимо этого были и должники, им назначили доначисления на сумму 70 миллионов рублей.

— Корректировка в плюс или минус зависит от того, когда житель перешел на прямой договор. Если в летний период, то возврат 100%, если в отопительный период, то все зависит от того, сколько было употреблено тепла, — объяснила Ирина Попова.

Статистика, конечно, положительная. Но если «БашРТС» многих вывел в плюс, вернув миллиард рублей, тогда почему цифры в квитанциях возросли в разы? На вопрос, откуда такие цены, попыталась ответить председатель Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк.

— Хочу сказать сразу, что в первом полугодии 2020 года тарифы остались на уровне декабря 2019. Изменения происходят с июля каждого года. Средний взвешенный тариф по республике на уровне 1890 рублей. Тариф на уровне «БашРТС» и МУП «УИС» 2134 рубля/гкал, — отметила Светлана Бурдюк.

Исполнительный директор МУП «УИС» Максим Петров отметил, что, прежде всего, сложившаяся ситуация заставила жителей задуматься об экономии тепла.

— Этот главный эффект энергосбережения как раз и достигнут. В соцсетях постоянно звучит, мол, опять обманули, сейчас деньги собрали и летом будут собирать. На эту тему можно сказать следующее, давайте дождемся лета. И увидят все жители, что на самом деле летом за отопление начисляться не будет, — сказал Максим Петров.

При этом жители Башкирии, скорее всего, будут продолжать получать квитанции с завышенными суммами. Так, первый заместитель гендиректора МУП ЕРКЦ Светлана Ахматова отметила, что по некоторым домам суммы доначисления были огромные. Чтобы снизить нагрузку долг разделили на равные доли. А значит те, кто не успеют выплатить доначисления с января по март, будут продолжать выплачивать до мая.

Отметим, что ошибки в квитанциях по доначислением все-таки были. Сегодня «БашРТС» опубликовали список домов, по которым корректировка прошла неверно. По результатам проверки жителям 58 домов должны вернуть в общей сложности 13 миллионов рублей.