Как сообщают «Новые известия», Лукин пояснил, что ограничения, накладываемые номинальным отсутствием свободных энергомощностей, сдерживают увеличение объемов жилищного строительства. Эта проблема может негативно отразиться на реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как отметил Лукин, сейчас неиспользуемый резерв мощности равняется 60% от совокупности объема, что ведет к перераспределению тарифов между потребителями и строительству невостребованных объектов электросетевой инфраструктуры. А это в свою очередь ведет к росту цен на электроэнергию.

Министр энергетики России Александр Новак сделал заявление, что закону требуются некоторые правки. Он отметил, что сегодня каждая заявка, поступившая от потребителей, обязательно должна быть исполнена. При этом никто не ведет учет, будет ли заказчик в реальности потреблять электричество построенной инфраструктуры или нет.

«Услуги по передаче электричества оплачиваются на основе фактического потребления мощности, а траты на содержание неиспользуемых сетей возлагаются на других потребителей», — пояснил он.

Как отметил Новак, исправить ситуацию возможно при помощи эксплуатации неиспользуемых в настоящее время мощностей. Новую же инфраструктуру следует возвести только тогда, когда она реально будет необходима. Для этого следует внести правки в нормативную базу, учитывая два важных направления.

Во-первых, следует ужесточить ответственность за заявки, которые потребителями отправляются в сетевую компанию (принцип «Бери или плати»). Если объект не построят, а сетевая компания создаст инфраструктуру и она будет стоять без работы, то заявитель будет сам оплачивать содержание этой инфраструктуры. Такую поправку хотят принять в начале 2025-го года.

Во-вторых, следует повысить эффективность использования сетей, которые уже готовы. Для этого следует простимулировать потребителей отказаться от излишков резервов мощностей, если они заплатили за ее создание в рамках техприсоединения, но не увеличили потребление энергии и не оплатили содержание возведенных и неиспользуемых сетей.