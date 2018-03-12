В Уфе волонтерам не хватает денег на покупку медоборудования для младенцев

На приобретение аппарата для подсветки вен грудничкам, вокруг которого осенью прошлого года разгорелись нешуточные страсти, не хватает совсем немного средств. Об этом Медиакорсети сообщила представитель уфимской волонтерской команды «Радуга» Анастасия Афанасьева.

- Фирме-поставщику прибора мы перечислили уже часть суммы за прибор, для погашения его полной стоимости необходимо еще совсем немного – 40150 рублей, - рассказала Анастасия. – За последние месяцы нам помогали многие люди. Перечисляли средства и депутаты, которые ведут свой бизнес, и простые горожане. Всем огромное спасибо! Осталось собрать совсем немного средств, и прибор будет приобретен.

Напомним, данная история началась в ноябре прошлого года с публикации в соцсетях информации о том, что медсестры собирают средства на покупку аппарата, столь необходимого для городской больницы №22.

Многие комментаторы задались вопросом: почему столь необходимый аппарат, который сравнительно недорого стоит – около 270 тысяч рублей, не может быть приобретен за счет государства и средства на него вынуждены собирать медсестры?

Как выяснилось позднее, информация оказалась не совсем корректной. Оказалось, что медсестры являются штатными работниками другой клиники, а в 22-ую больницу они приезжают в качестве волонтеров ухаживать за маленькими пациентами.

По словам Анастасии, они с друзьями из волонтерской команды «Радуга» решили обратиться к депутатам за помощью, потому что на практике видели: есть реальная необходимость в данном аппарате для визуализации вен, позволяющем диагностировать и контролировать правильность введения иглы в вену малышам. Но по какой-то причине аппарат оказался не включен в специальный перечень медтехники, которая может быть приобретена через госзакупки за счет госбюджета.

Как стало известно Медиакорсети, после того, как сообщение в СМИ приобрело широкий резонанс, волонтеров пригласили на встречу в минздрав республики и поблагодарили за их бескорыстные усилия, прилагаемые в помощь больным. Была также встреча и с главой столичного горсовета Валерием Трофимовым.

Те, кто хочет помочь в приобретении средств на аппарат для визуализации вен для педиатрического отделения больницы №22 города Уфы, могут перечислить средства на карту Анастасии Афанасьевой 2202 2002 1691 3549.

Напоминаем, для приобретения аппарата необходимо собрать еще 40150 рублей.