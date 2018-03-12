Уфимцы смогут получить бесплатную консультацию о грядущих выборах

Консультационный центр создан для оптимизации работы общественных наблюдателей и выстраивания каналов обратной связи с избирателями. До 17 марта колл-центр будет работать с 09:00 до 18:00. С 18 по 19 марта телефон будет переведен в многоканальный режим и будет работать в круглосуточном режиме.