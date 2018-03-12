Под Уфой закрыли реабилитационный центр, где круглосуточно жили 10 человек

По иску прокуратуры Уфимского района суд вынес решение о прекращении деятельности реабилитационного центра ООО «Светлая жизнь», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В центре, где круглосуточно располагались 10 человек, не была должным образом организована противопожарная безопасность, что запрещено законом.

Кроме того, у центра не было плана эвакуации, не был проведен противопожарный инструктаж.

Из-за того, что пребывание в данном учреждении граждан было небезопасно для их жизни и здоровья, прокурор района в судебном порядке потребовал запрета незаконной деятельности.

Суд удовлетворил исковое заявление. В настоящее время деятельность центра прекращена.