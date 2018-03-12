Из уфимского мусора решили "сделать" детское счастье

Несмотря на название, которое норовит читаться не так, как следует, идея марафона, в целом, неплохая. Активисты предлагают установить специальные экобоксы в учреждениях и организациях города и раздельно собирать бумагу и другую макулатуру. Сырье будет бесплатно вывозиться и сдаваться на вторичную обработку, а вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей.

Экомарафон призван решить несколько задач: препятствовать вырубке лесов, очистить город от бумажного мусора и помочь детям. По словам руководителя общественного проекта “Чистая Уфа” Елены Воробевой, бумага – это вторсырье, которое можно и нужно перерабатывать.

- Сейчас имеются такие технологии, когда, к примеру, из белых листов бумаги с печатным или рукописным текстом, каких образуется огромное множество в каждом офисе, даже прошедших через шредер, на выходе получаются такие же белые листы бумаги, - объясняет она.

“Добрые точки” – именно так называются места, где установлены экобоксы. Их в Уфе уже более 300. Активисты “Чистой Уфы” предлагают горожанам активнее подключаться к марафону и помочь расширить сеть “добрых точек”.