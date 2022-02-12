Уик-энд в Башкирии обещает быть снежными, температура не опустится ниже -22 градусов

Уик-энд в Башкирии обещает быть снежными, температура не опустится ниже -22 градусов
Уик-энд в Башкирии обещает быть снежными, температура не опустится ниже -22 градусов
Сегодня, 09:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Прогноз погоды для жителей и гостей Башкирии на эти выходные опубликовали в Башгидрометцентре 11 февраля.

В субботу по республике ожидается небольшой снег, который в южных районах будет сильным. Днем температура воздуха по Башкирии будет колебаться в диапазоне от -3 до -8 градусов, ночью она разумеется опустится и составит от -8 до -13 градусов. Напомнили синоптики и о том, что при прояснениях она может опуститься до -17…- 22 градусов. Из сюрпризов погоды предрекают гололедицу, снежный накат и снежные заносы по югу Башкирии. Ветер же прогнозируется юго-западный, западный умеренный.

А вот в воскресенье, 13 февраля синоптики разного рода неблагоприятных метеорологических условий не обещают, только небольшой снег, правда местами он будет переходить в умеренный. Днем будет чуть теплее чем в субботу, от -4 до - 9 градусов, ночью – также как и в субботу -8, -13 градусов и -17, -22 при прояснениях.

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