Преподавательницу уфимского ВУЗа обвинили в служебном подлоге

Женщине грозит до двух лет лишения свободы

Преподавательнице уфимского филиала Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) предъявили обвинения в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, подозреваемая 34-летняя женщина из корыстных побуждений собственноручно внесла в зачетные книжки 34 студентов университета заведомо ложные сведения — оценку курсового проекта без фактической проверки их знаний, — сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СК России. Ответственность за данный вид преступления предусматривает до двух лет лишения свободы.

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