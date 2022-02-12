Преподавательницу уфимского ВУЗа обвинили в служебном подлоге

Преподавательницу уфимского ВУЗа обвинили в служебном подлоге
Преподавательницу уфимского ВУЗа обвинили в служебном подлоге
Сегодня, 10:52ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Женщине грозит до двух лет лишения свободы

Преподавательнице уфимского филиала Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) предъявили обвинения в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемая 34-летняя женщина из корыстных побуждений собственноручно внесла в зачетные книжки 34 студентов университета заведомо ложные сведения — оценку курсового проекта без фактической проверки их знаний, — сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СК России.

Ответственность за данный вид преступления предусматривает до двух лет лишения свободы.

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