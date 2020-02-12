Жалобу прокуратуры на приговор бывшему вице-мэру Уфы рассмотрят через 20 дней
Прокуратура подала апелляционную жалобу в Верховный суд РБ.
Вчера, 11 февраля, прокуратура республики подала в Верховный суд РБ апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Уфы по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и бывшего главы управления капитального строительства столичной администрации Марата Гареева.
Рассмотрение жалобы прокуратуры назначено на 2 марта. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Напомним, судья Октябрьского районного суда Уфы Андрей Лебедев после длительного судебного разбирательства пришел к выводу, что в действиях подсудимых отсутствует состав преступления.
Подсудимые ранее обвинялись в превышении должностных полномочий, а Марат Гареев еще и в незаконном хранении портативного прослушивающего устройства.
Вменяемое им преступление журналисты прозвали «Аферой на миллиард», его суть заключалась в том, что в федеральную программу сноса и расселения ветхого и аварийного жилья были внесены дома, которые должны были расселять застройщики. Таким образом из бюджета на расселение было потрачено более 1,6 млрд рублей.
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