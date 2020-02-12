Жалобу прокуратуры на приговор бывшему вице-мэру Уфы рассмотрят через 20 дней

Вменяемое им преступление журналисты прозвали «Аферой на миллиард», его суть заключалась в том, что в федеральную программу сноса и расселения ветхого и аварийного жилья были внесены дома, которые должны были расселять застройщики. Таким образом из бюджета на расселение было потрачено более 1,6 млрд рублей.