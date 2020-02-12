Замерз без мамы: у 2-летнего малыша из Башкирии нет ухудшений, но состояние тяжелое

Ухудшений в состоянии двухлетнего ребенка, который в ночь на 10 февраля был найден почти совсем замерзшим в сугробе возле своего дома в селе Нугуш Мелеузовского района Башкирии, пока нет.

- Его состояние тяжелое, но при этом стабильное, без ухудшений, - рассказала Медиакорсети пресс-секретарь минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

Напомним, трагедия в селе Нугуш разыгралась поздно ночью. Сельчане услышали детский плач на улице и подумали сначала, что это вой ветра. Но затем все-таки решили проверить и, к своему ужасу, обнаружили в сугробе почти совсем замерзшего ребенка соседки, одетого лишь в футболку и колготки. А мороз-то в ту ночь был 25-градусный!

Занесли его в дом. Малыш был совсем слаб. Тут же вызвали «скорую помощь», и полицию, которая и разбудила мать малыша и ее сожителя, спавших безмятежным пьяным сном.

Как же получилось, что маленький мальчик оказался ночью один на улице и едва не погиб?

Его мать Лейсан сейчас пытается дать ответ на этот вопрос следователям. Вероятнее всего, она брала ребенка с собой, когда пошла с сожителем продолжать пьянку у соседей, но потом, по пути домой, будучи пьяной до беспамятства, молодая женщина могла просто выронить спящего ребенка и оставить его в снегу.

Телефон Лейсан почти не берет. А если и берет, то посылает всех подальше в самых что ни на есть нецензурных выражениях.

Медиакорсеть пообщалась с сестрой матери ребенка, и выяснила, что Лейсан всего лишь 23 года.

Два года назад ее мужа осудили за причинение смерти по неосторожности на семь лет. Жена, судя по всему, решила, что семь лет – это слишком много и, что называется, пошла в разнос. Связалась с каким-то беспутным мужчиной, который много пил, сама стала частенько прикладываться к бутылке. С родственниками, которые пытались ее образумить, общение прервала.

- Вконтакте я ее уже давно не видела, в последний раз она поздравила меня в январе с днем рождения и всё, - говорит сестра Лейсан. – Так что я давно и не видела лично и ни с кем не говорила. Очень переживаю за малыша. Прямо сердце болит за маленького. Надеюсь, что он поправится, - говорит девушка, мама двух детей.

По данному факту возбуждено уголовное по двум статьям - 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ни у кого нет сомнений, что Лейсан будет лишена родительских прав. Но не это сейчас главное.

Гораздо важнее, чтобы малыш поправился. Ребенок до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, вчера его перевезли в Уфу, в РДКБ.