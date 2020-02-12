В Башкирии под суд пошел экс-инспектор ГИБДД за сокрытие сведений о нарушении коллеги

В Башкирии суд приговорил 43-летнего бывшего инспектора ДПС из Иглинского района, обвиненного в служебном подлоге, к одному году лишения свободы условно. Об этом сообщили в следкоме.

Как следует из материалов дела, история началась в январе 2018 года, когда нетрезвый полицейский, управляя личным автомобилем, съехал в кювет в Иглинском районе и заснул. Очевидцы вызвали ГИБДД, прибывший полицейский решил прикрыть нарушение коллеги и предложил вызвонить на место происшествия трезвого водителя, чтобы оформить протокол о ДТП на него.