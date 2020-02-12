В Башкирии под суд пошел экс-инспектор ГИБДД за сокрытие сведений о нарушении коллеги
12 февраля, 17:44ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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43-летний бывший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД РФ по Иглинскому району обвинен в служебном подлоге.
В Башкирии суд приговорил 43-летнего бывшего инспектора ДПС из Иглинского района, обвиненного в служебном подлоге, к одному году лишения свободы условно. Об этом сообщили в следкоме.
Как следует из материалов дела, история началась в январе 2018 года, когда нетрезвый полицейский, управляя личным автомобилем, съехал в кювет в Иглинском районе и заснул. Очевидцы вызвали ГИБДД, прибывший полицейский решил прикрыть нарушение коллеги и предложил вызвонить на место происшествия трезвого водителя, чтобы оформить протокол о ДТП на него.
Однако «подставной» водитель в последствии сознался в происшедшем. По итогам служебной проверки было возбуждено уголовное дело. Оба полицейских, нарушивших закон, были уволены по отрицательным основаниям.
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