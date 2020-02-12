«Увидимся на Параде»: глава Башкирии встретился с фронтовиками и вручил им медали

Ветеранам в торжественной обстановке вручили первые юбилейные медали к 75-летию Победы. Всего их получат 22 тысячи человек – тружеников тыла, инвалидов, ветеранов войны, а также приравненным к ним людям.

Радий Хабиров рассказал о многочисленных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, поблагодарил каждого за мирное небо над головой и заявил, что история каждого ветерана достойна того, чтобы о ней написать книгу или снять фильм.

В своей речи глава Башкирии также затронул тему фальсификации истории Второй мировой войны.

«Попыток изменить историю сегодня много. Поэтому важно ваши рассказы, ваши истории, донести до молодого поколения, донести до наших детей», - обратился глава республики к фронтовикам.

Он также пригласил всех ветеранов на праздничный парад и шествие Бессмертного полка, который состоится в Уфе 9 мая.