Ушел из жизни ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд
12 февраля, 19:13ОбществоФото: pixabay.com
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Футболист Валерий Рейнгольд, игравший за известные советские клубы, умер в 77 лет.
11 февраля Валерий Рейнгольд посетил турнир в честь Владимира Степанова, легенды московского «Спартака», игравшего в 30-х годах 20-го века. Рейнгольду стало плохо, на следующий день появилось сообщение о его смерти из-за проблем с сердцем.
В московском «Спартаке» Рейнгольд играл с 1960 по 1967 годы. Он был в составе. который привел столичную команду к выигрышу в Чемпионате СССР 1962 года, сообщает rns.online.
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