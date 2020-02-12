Ушел из жизни ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд

11 февраля Валерий Рейнгольд посетил турнир в честь Владимира Степанова, легенды московского «Спартака», игравшего в 30-х годах 20-го века. Рейнгольду стало плохо, на следующий день появилось сообщение о его смерти из-за проблем с сердцем.

В московском «Спартаке» Рейнгольд играл с 1960 по 1967 годы. Он был в составе. который привел столичную команду к выигрышу в Чемпионате СССР 1962 года, сообщает rns.online.