Уфимскую больницу № 21 временно закрыли из-за коронавируса
Ночью в клиническую больницу Уфы поступил пациент с подозрением на коронавирус.
Как сообщили в минздраве республики, мужчина недавно прибыл из Китая. Его осмотрели, изолировали, приемный покой больницы закрыли на несколько часов в целях безопасности.
В это время медики и санитары тщательно дезинфицировали медучреждение. Только после этого продолжился прием пациентов. В настоящее время анализы пациента с подозрением на коронавирус направили в лабораторию. О результатах сообщат через пару суток, сообщили в минздраве региона.
Напомним, ранее в минздраве Башкирии начали проверять сообщение об отказе врачей принять туриста на осмотр из Китая. Уфимец заявил, что врачи отказали провести ему диагностику на коронавирусную инфекцию.
До этого мы также писали о панике жильцов дома по ул. Российская, 24 в Уфе. В подъезде этого дома оказалась квартира одного из туристов, прилетевших из Китая с повышенной температурой. В соответствии с инструкциями квартира и подъезд дома были опрысканы дезинфицирующим раствором. Вот только в ответ на расспросы жильцов никто из специалистов, проводивших дезинфекцию, не дал никаких пояснений.