Уфимскую больницу № 21 временно закрыли из-за коронавируса

Как сообщили в минздраве республики, мужчина недавно прибыл из Китая. Его осмотрели, изолировали, приемный покой больницы закрыли на несколько часов в целях безопасности.

В это время медики и санитары тщательно дезинфицировали медучреждение. Только после этого продолжился прием пациентов. В настоящее время анализы пациента с подозрением на коронавирус направили в лабораторию. О результатах сообщат через пару суток, сообщили в минздраве региона.

Напомним, ранее в минздраве Башкирии начали проверять сообщение об отказе врачей принять туриста на осмотр из Китая. Уфимец заявил, что врачи отказали провести ему диагностику на коронавирусную инфекцию.