Уфимец в женском обличье будет претендовать на сердце нового «Холостяка» ТНТ

В официальном тизере 7 сезона шоу «Холостяк» телеканала ТНТ несколько раз промелькнуло лицо уроженца Уфы Заки Мусина. Казалось бы, на сердце «холостяка» ТНТ, как правило, претендуют представительницы женского пола страны. Однако Заки — не совсем обычный парень. Он из числа тех, про кого принято говорить «гендерквир». То есть, человек, не желающий выбирать для себя один пол. Об этом ранее Заки подробно рассказал изданию «Медуза».

По рождению Заки принадлежит мужскому полу, но в последние несколько лет подает себя в женском обличье. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии молодого человека в социальных сетях.

Что именно подтолкнуло уфимца, несколько лет назад переехавшего на постоянное жительство в Москву, принять участие в шоу, неизвестно. Он пока не раскрывает секреты, как и пресс-служба телеканала в Уфе. Представители ТНТ отказываются комментировать, прошел ли уфимец кастинг, однако некоторые российские сайты сообщают, что продюсеры шоу сделали шаг в пользу эпатажа и неожиданных поворотов.

Отметим, что Заки будет бороться за сердце 33-летнего столичного стоматолога Антона Криворотова. Напомним, в прошлом сезоне «Холостяка» в одном из кастингов принимала участие еще одна уроженка Башкирии — певица Анжелика Якусева. Как показывают общие фотографии, Заки и Анжелика находятся в дружеских отношениях. Возможно именно она предложила молодому человеку попытать удачу в телевизионном шоу.

Отметим, что ранее Заки заявлял, что у него были отношения как с девушками, так и с мужчинами, но он не представляет, каким будет через пять лет.

— Однополую семью для себя я не приемлю, потому что на усыновление не готов. Ребенок должен быть моим родным, — объяснял он журналистам.