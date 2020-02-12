Убийство педофила в Уфе всколыхнуло Саратов, где ранее погибла девочка

Саратовские СМИ сегодня опубликовали заявление журналиста и депутат Госдумы от Саратовской области Евгения Примакова. Тезка покойного премьера страны назвал убийство педофила. Происшедшее в Уфе, «утилизацией».

- Я бы только чуть-чуть поправил терминологию: на мой взгляд, уфимец не убил педофила, а утилизировал. Вряд ли «убитый» может считаться человеком - личное оценочное суждение, совершенно неэмоциональное, - написал в «Телеграме» народный избранник, который, к слову, ранее предлагал вернуть в России смертную казнь после смерти маленькой жительницы Саратова от рук педофила.

С Примаковым согласился другой саратовский журналист – Андрей Медведев. Он как раз и напомнил аудитории историю трагической гибели 9-летней Лизы Киселевой, которую 9 октября прошлого года зверски убил за гаражами по пути в школу 35-летний рецидивист Михаил Туватин.

По словам Андрея Медведева, в Саратове сейчас идет прокурорская проверка. Проверяют Елену Киселеву, маму девятилетней Лизы Киселевой.

- Помните, Лизу убил ранее судимый упырь? Вот теперь кто-то написал на маму заявление, что, дескать, она ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности. И проверка идет. А дорога между гаражами как была неосвещенной, так и осталась, и гаражи не снесли. Хотя чиновники обещали проблему решить, - написал Андрей Медведев.

Напомним, о мерах по отношению к педофилам вновь активно заговорили после того, как уфимец Владимир Санкин в ночь с 30 на 31 января сильно избил некоего Владимира Санкина, на которого подростки указали как на педофила.

В деле Санкина немало несостыковок, но тем не менее по всей России общественность уже встала на его защиту.