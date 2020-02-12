Трех жителей из Башкирии осудили за обналичивание полмиллиарда рублей

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в Верховном суде утвердили приговор преступной группировке, в которую входили Данила Голышев, Евгений Перельман и Станислав Ненилин. Их обвинили в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица.

Мужчины, так и не признавшие вину, получили 4 года условно каждый с испытательным сроком в 4 месяца, а также штрафом в полмиллиона рублей.

Следствие доказало, что один из основателей фитнес-центров Уфы создал организованную преступную группировку, в которую позвал двух своих приятелей. Те создали две фирмы-однодневки, зарегистрировали их на подставных лиц. За 2 года, в период с 2015 по 2017, им удалось вывести со счетов более 100 клиентов около полумиллиарда рублей.