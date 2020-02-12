«Подпольный подполковник»: с экс-сотрудника МВД Башкирии и его жены взыщут миллионы

Сегодня, 12 февраля, стало известно, что Верховный суд Башкирии принял решение взыскать с подполковника полиции, который ранее работал заместителем начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и его супруги, свыше 7 млн рублей в доход госказны. Об этом сообщается на сайте прокуратуры РБ.

Как следует из материалов дела, причиной взыскания столь большой суммы с супружеской пары стал тот факт, что они не смогли обосновать законность приобретения двух квартир, строительства коттеджа площадью 275 кв.метров в Кармаскалинском районе, а также покупки автомобилей Тоyоtа Land Cruiser и Тоyоtа Rav4.

Общая стоимость всего этого богатства значительно превышала официальный доход «подпольного подполковника» за период с 2012 по 2017 годы, когда были сделаны приобретения. Полицейский пытался объяснить происхождение средств помощью пожилого отца, но не убедил ни следствие, ни суд.

В итоге после прокурорской проверки суд постановил взыскать в доход госказны обе квартиры стоимостью 4 млн 750 тысяч рублей и стоимость имущества - 2,6 млн рублей.