Не общались 20 лет: в Уфе мертвого мужчину в лесу опознали по фото женщины
12 февраля, 13:46ОбществоНадежда ВалитоваФото: mvd02.ru
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Полицейским Уфы удалось найти родных погибшего в Уфе мужчины – его труп нашли в лесу еще в декабре прошлого года, но никак не могли опознать.
Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, родственники нашлись совершенно случайно. Полицейские еще с середины декабря пытались их найти – сразу после того, как труп мужчины обнаружили в лесу по улице Лесунова в Уфе. Единственной зацепкой стала фотография, которая была при мужчине.
Выяснилось, что в социальных сетях уфимка увидела этот снимок и опознала в нем свою свекровь. Тогда она сразу же дала показать снимок своему супругу. Связавшись с полицией, он узнал, что погибшим оказался его родной брат, с которым он на протяжении 20 лет не поддерживал никаких отношений. Связано это было с тем, по его словам, что тот вел закрытый образ жизни.
В кармане погибший мужчина хранил фотографию родной матери.
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