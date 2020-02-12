Не общались 20 лет: в Уфе мертвого мужчину в лесу опознали по фото женщины

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, родственники нашлись совершенно случайно. Полицейские еще с середины декабря пытались их найти – сразу после того, как труп мужчины обнаружили в лесу по улице Лесунова в Уфе. Единственной зацепкой стала фотография, которая была при мужчине.

Выяснилось, что в социальных сетях уфимка увидела этот снимок и опознала в нем свою свекровь. Тогда она сразу же дала показать снимок своему супругу. Связавшись с полицией, он узнал, что погибшим оказался его родной брат, с которым он на протяжении 20 лет не поддерживал никаких отношений. Связано это было с тем, по его словам, что тот вел закрытый образ жизни.