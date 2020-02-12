Не тот «размах»: Уфа может лишиться денег на рекультивацию «Химпрома»

Как стало известно в ходе вчерашнего заседания комитета Госсобрания-Курултая РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, питерская компания ООО «Размах», заключившая контракт на выполнение изыскательных работ и разработку проектно-сметной документации по ликвидации шлаконакопителей на площадке бывшего АО «Уфахимпром» перенес сроки сдачи работ. По контракту, компания должна была завершить работы еще 15 ноября 2019 года.

Депутаты выразили беспокойство, что подобные темпы разработки проектно-сметной документации лишат Уфу возможности рекультивации отходов бывшего завода за счет федерального бюджета. Чтобы получить средства на ликвидацию шлаконакопителей к 2021 году, нужно иметь готовую экспертизу к началу апреля.

Следует отметить, что питерская компания также пропустила сроки по сдаче аналогичных работ по консервации и ликвидации отходов Семеновской золотоизвлекательной фабрики (Баймакский район). Однако в данном случае хозяйствующий субъект берет на себя все затраты по предстоящей рекультивации. Хотя ранее сообщалось, что рекультивация отходов фабрики также будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов Фото: Mkset.ru

Первый заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов уверяет, что администрация города сможет получить проект с экологической и строительной экспертизами «Уфахимпрома» к середине ноября текущего года, что позволит им заявиться на федеральное финансирование с 2022 года. По его словам, с учетом получения экспертного заключения по экологическим изысканиям и ОВОСу, отставание по графику на сегодняшний день составляет около 1,5 месяца.

Салават Хусаинов отметил, что ООО «Размах» выиграл конкурс благодаря тому, что предложил самую низкую стоимость работ. При первоначальной цене 41 млн рублей, стоимость работ по контракту с «Размахом» составила 25 млн рублей. За несвоевременное выполнение работ прописаны штрафные санкции. «Все процедуры, необходимые для изыскания с ООО „Размах“ пеней и штрафов, отработаны», — отмечает Хусаинов.

— Формально контракт с «Размахом» не продлен. Мы рассматривали варианты расторжения договора, однако в этом случае потребуется провести повторный конкурс, что однозначно отложит получение результата как минимум на год, кроме того, у нас нет гарантий, что конкурс не выиграет аналогичная «Размаху» компания, — считает вице-мэр.

Согласно докладу Салавата Хусаинова, в 2019 году администрация города установила пропускной режим на промплощадке, что, по его словам, позволило исключить демонтаж и вывоз материалов и конструкций, а также завоз отходов на территорию предприятия.

Кроме того, за счет средств городского бюджета ООО «РПИ-ПОЕКТ» выполнены проектные работы по капитальному ремонту комплекса зданий и сооружений для сбора и механической очистки сточных вод (ливневых, паводковых, дренажных), проект прошел Госэкспертизу, сметная стоимость составляет 97,3 тыс. рублей.

— При выделении субсидий из бюджета республики к ремонту оборудования мы сможем приступить уже в следующем году, — сообщил заместитель Ульфата Мустафина.

Напомним, ранее власти Башкирии и французская компания SUEZ подписали дорожную карту по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории бывшего «Уфахимпрома». Документ, как уточнили в пресс-службе правительства региона, подписали директор по развитию бизнеса по России и СНГ компании SUEZ Франсуа Кармантран, и. о. вице-премьера — руководителя Аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов и мэр Уфы Ульфат Мустафин. О его содержании пока не известно.

Между тем, как ранее сообщала Медиакорсеть, уже давно существует проект профессора Марса Сафарова, который он готов передать городу бевозмездно.

— Диоксиновое поражение окружающей среды, конкретные объекты, ставшие источниками загрязнения диоксинами в районе «Химпрома», являются уникальными, поэтому я убежден, что проекты по их санации должны выполняться под руководством науки, — говорит ученый.

По его мнению, полноценная санация «Химпрома» потребует вложения нескольких миллиардов рублей, которых взять, по сути, негде. Но пофессор Сафаров считает свою идею санации «Химпрома» оптимальной.

— Я перебрал много методов санации и после долгих размышлений пришел к выводу, что

«Химпром» следует изолировать от окружающей среды при помощи саркофага, как это было сделано с взорвавшимся атомным реактором в Чернобыле.

При этом нужно учесть, что речь идет не только о самом «Химпроме» (это около 150 га), но и о ближайшей к нему территории института химзащиты растений (еще около 100 га) и городской свалке, которая также загажена диоксиносодержащими отходами. В общей сложности набирается около 600 га, — рассказал профессор Сафаров.

В свое время он обсуждал данный проект с прежним мэром Уфы Иреком Ялаловым, который был очень впечатлен и стал активным сторонником санации «Химпрома». Но пока всё это остается в теории.

С профессором Сафаровым так никто и не связался. Судя по всему, представители власти предпочитают вновь и вновь «наступать на грабли» в истории с «Хипромом». И новая проблемная ситуация с подрядчиком снова это подтверждает.