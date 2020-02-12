Известный адвокат и член СПЧ России готов бесплатно защищать убийцу педофила из Уфы

Сегодня, 12 февраля, стало известно, что известный российский юрист Шота Горгадзе предложил свои услуги жене Владимира Санкина, который в ночь с 30 на 31 января сильно избил 54-летнего мужчину, который оказался педофилом. Санкина пока подозревают в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Но есть вероятность, что обвинение может быть переквалифицировано на другие статьи – убийство по неосторожности или даже чисто «убийство».

Данная история вызвала широкий резонанс, на сторону Санкина по всей стране встало немало людей, считающих его защитником детей от педофилов. При этом, судя по всему, информация об обстоятельствах данного дела, по мере ее трансляции по разным СМИ и соцсетям, существенно меняется.

Так, к примеру, в информации о желании Шоты Горгадзе защищать Санкина, опубликованной Радио Спутник, уже сообщается, что он убил уфимского педофила Владимира Зайцева, «который пытался соблазнить двух его несовершеннолетних детей». В то время, как на самом деле речь идет о совершенно незнакомых Санкину двух подростках.

Так или иначе, но Шота Горгадзе уже выразил уверенность, что может повлиять на исход этого дела, если его привлекут к защите.

- Я готов оказать со своей стороны юридическую помощь совершенно бесплатно. Я разговаривал с супругой Владимира и предложил ей свою помощь. Она сказала, что подумает, посоветуется с теми адвокатами, которые уже на сегодняшний день находятся в деле и даст мне ответ. Надеюсь, что ответ ее будет положительным, и я смогу свою лепту внести в дело его защиты, - рассказал адвокат.

Пока официально адвокатом Санкина считается Искандер Кабиров, также довольно известный в Башкирии юрист. Он придерживается мнения, что нужно дождаться результатов судмедэкспертизы, которая должна установить причину смерти педофила. От этого может зависеть квалификация обвинения: если мужчина умер в результате травм, нанесенных ему Санкиным, - это одна статья, но если вдруг окажется, что он скончался от сердечного приступа, это будет иная статья УК.

Тем временем, достоянием СМИ и блогеров в последние дни уже стала информация, которая заставляет несколько иначе воспринимать обстоятельства дела и поставить под сомнение первоначальную версию, растиражированную в СМИ.

Напомним, общепринятой пока считается версия, по которой Санкин шел домой с работы, когда к нему подбежал подросток и попросил спасти его друга, которого в квартире удерживает мужчина и требует раздеться. Автомеханик побежал в указанную квартиру. Дальше рассказывали, что спасенный подросток якобы сбежал, а Санкин вытащил педофила на улицу и сильно избил. Но потом стали выясняться иные подробности.

По данным Медиакорсети, «скорая помощь» прибыла на вызов спасать избитого педофила почти в два часа ночи, а вовсе не в 10 или 11 часов вечера, как сообщалось прежде.

По словам соседа убитого мужчины, который был приглашен в программу «Мужское/Женское» на Первый канал, конфликт в квартире Зайцева с участием Санкина начался примерно в 11 часов вечера. А до этого, в 10 часов, он увидел в окно, как подростки сначала покурили, кидали снежки в окно, а потом к ним вышел Зайцев и увел обоих в свою квартиру. Потом они несколько раз выходили на улицу и заходили обратно. Есть сведения, что Зайцев якобы несколько раз даже ходил в магазин.

В программе «Мужское/Женское» также прозвучало интервью подростка, который вечером вместе с двумя предполагаемыми «жертвами педофила» гулял на улице. По его словам, он пошел домой, а два его приятеля отправились с Зайцевым предположительно распивать спиртное.

Как уже ранее сообщал Медиакорсети источник, есть предположение, что Санкин и Зайцев вместе с подростками даже могли вместе выпить, прежде чем началась ссора и за ней последовала драка. Её причиной, вероятно, стали сексуальные пристрастия погибшего, неожиданно всплывшие в процессе общения. Повторяем, это только предположение, которое требует подтверждения.

Помимо этого, напомним, на днях стала известна информация о том, что Владимиру Санкину может быть предъявлено обвинение не только в убийстве, но и в ограблении погибшего.

По данным источника, близкого к следствию, Санкин взял из квартиры погибшего 1,5 тысячи рублей, часть из которых отдал детям. Также по нашей информации, соседи дали показания, согласно которым поначалу рецидивиста-извращенца Санкин избивал не один, ему «помогал», как минимум, один из подростков.

Таким образом для Шота Горгадзе в Уфе может оказаться непочатый край работы по сбору доказательств в пользу Владимира Санкина.