«ЭР-Телеком» обеспечит интернетом 200 тысяч домов в Омской области

Как сообщает gorod55.ru, работами по проведению интернета занимаются компании-лидеры в области цифровизации. Новая система отбора, которая допускает к участию в конкурсе всех желающих, позволила правительству сэкономить 25 миллиардов рублей (финансирование проекта составляет 50 миллиардов). Благодаря отсутствию монополиста «ЭР-Телеком» сможет применить многолетний опыт работы в российских регионах.

Сегодня компания занимает второе место по сумме контрактов на подключение к интернету социально значимых объектов тринадцати регионов. Данный показатель составляет 12,9 миллиарда рублей.

Власти Омской области выделили на цифровизацию 1,5 миллиарда рублей. К 2024 году «ЭР-Телеком» обеспечит интернетом почти 90% жителей региона. Еще через три года скоростная глобальная сеть появится более чем в 1,7 тысячи социальных объектов.

За 2019 год в Омской области компания подключила к интернету 230 школ, а также 40 фельдшерско-акушерских пунктов и 44 пожарных поста.

По словам директора по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг» Владимира Романива, после завершения первого этапа проекта будет подключено 26% от общего числа социально значимых объектов. Он отметил, что следующие этапы планируется завершить раньше намеченного срока, потому что компания обладает для этого всеми ресурсами.

«ЭР-Телеком» также предложил провести интернет в удаленные поселки и деревни с населением не менее 500 человек. Эта инициатива коснется примерно 200 тыс. домовладений и заметно облегчит жизнь медикам, полицейским и школьникам.

Кроме этого, компания предлагает начать использовать системы наблюдения в людных местах. Такое решение позволит улучшить показатели безопасности в регионе.