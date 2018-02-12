В Башкирии ужесточили наказание за игнорирование защиты прав детей

Теперь нарушителям прав грозит штраф от 1 до 7 тысяч рублей.

За последние два года выявлено более 100 случаев игнорирования чиновниками требования комиссий по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В Уфимском районе полицейские более пяти месяцев не исполняли поручение о принятии мер для помещения подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение. В Уфимском политехническом колледже не проводилась профилактическая работа со студенткой. Прокурор Андрей Назаров принял Закон «О внесении изменений в Кодекс РБ об административных правонарушениях».