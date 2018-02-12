В Башкирии ужесточили наказание за игнорирование защиты прав детей
Сегодня, 17:11Общество
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Теперь нарушителям прав грозит штраф от 1 до 7 тысяч рублей.
За последние два года выявлено более 100 случаев игнорирования чиновниками требования комиссий по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В Уфимском районе полицейские более пяти месяцев не исполняли поручение о принятии мер для помещения подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение. В Уфимском политехническом колледже не проводилась профилактическая работа со студенткой. Прокурор Андрей Назаров принял Закон «О внесении изменений в Кодекс РБ об административных правонарушениях».
С 8 февраля текущего года введено нововведение – штраф от одной до семи тысяч рублей за неисполнения постановления или представления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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