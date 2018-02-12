В Башкирии чиновники разъяснили, кому полагается бесплатное питание в школе

Представители министерства образования Башкирии дали пояснения по поводу того, какие дети могут претендовать на бесплатное питание в школах в текущем году.

Эта льгота касается, прежде всего, школьников, которые растут в многодетных семьях, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет. Но не только их. Под эту категорию подходят также дети из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума.