Начало новой недели в Башкирии будет холодным: ожидается до –30
Сегодня, 09:43ОбществоРустэм Башкирцев
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О том, какую погоду ждать ближайшие дни, сообщили синоптики Башгидромета.
Источник: Башгидромет
Сегодня днем в республике ожидается небольшой снег, температура воздуха составит днем -7,-12°.
Во вторник, 13 февраля, температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснениях -23,-28°, днем -8,-13°, местами до -16. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
В среду, 14 февраля, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8м/с. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -25,-30°, днем -8,-13°, местами до -16°.
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