Intel запустила больше тысячи светящихся дронов и поставила рекорд

Американская компания Intel установила мировой рекорд по количеству одновременно управляемых дронов. Событие транслировалось в записи на церемонии открытия Олимпийских игр в Южной Корее.

На открытии Олимпиады в Пчёнчхане зрителям было показано видео полета 1218 маленьких светящихся квадрокоптеров, которые находились в воздухе пять минут и создавали различные фигуры. Например, дроны составили изображение олимпийских колец и сноубордиста. Об этом 12 февраля пишет газета «Известия».

Квадрокоптеры Shooting Stars имеют миниатюрные размеры – 38 на 38 сантиметров, их вес составляет около 280 грамм. Каждый дрон оборудован светодиодами, аккумулятором, GPS и четырьмя пропеллерами. Батарея рассчитана на 20-минутный полет. Квадрокоптерами может управлять один человек с помощью дистанционного устройства. Кроме того, траектория движения дронов может быть задана программно.

На церемонии открытия Олимпиады зрителям была показана запись полета квадрокоптеров, потому что во время Игр над Пхёнчханом была установлена беспилотная зона.

В 2016 году компания Intel представила световое шоу под музыку Бетховена. В нем участвовали 100 дронов. Через несколько месяцев в воздух были подняты уже 500 беспилотников.