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Десантник из Башкирии, потерявший ноги в Омске, выиграл золото в Швеции
Сюжеты:
Из зала судаНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Десантник из Башкирии, потерявший ноги в Омске, выиграл золото в Швеции

Сегодня, 17:46ОбществоРазиф АбдуллинФото: Instagram
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