Десантник из Башкирии, потерявший ноги в Омске, выиграл золото в Швеции

Рустам Набиев в составе подмосковного «Феникса» одержал победу на международном паралимпийском фестивале «MalmoOpenTheParasportGames 2018».

Соревнования по следж-хоккею прошли в шведском городе Мальмё с 9 по 11 февраля. Турнир выиграл подмосковный клуб «Феникс». Сразу после финала игрок «Феникса» Рустам Набиев, десантник, выживший при обрушении в казарме в Омске, сообщил на своей странице в Instagram, что и он внес свой вклад в победу.

- На этих соревнованиях мы провели 5 игр, - сообщил Рустам Набиев. - После того, как в своей группе "В" заняли первое место, в полуфинале мы встретились с немецкой командой, которая была повержена со счётом 4:0. И сегодня, в финале, мы сыграли с командой из Словакии, который также выиграли, но уже с разгромным счётом, 8:1 в нашу пользу. Забить в финале таких соревнований очень многого стоит, поэтому я очень хотел это сделать. Видимо, мое желание было очень сильным, к концу 3-го периода я забросил 8-ю шайбу в ворота соперника, тем самым поставив окончательный счёт сегодняшнего матча.

- Эту золотую медаль я посвящаю своей дочурочке, Софии, - добавил Рустам.

Всего за турнир «Феникс» забросил 28 шайб, при одной пропущенной.

Напомним, житель Чекмагушевского района Рустам Набиев получил серьезные травмы при обрушении казармы под Омском 12 июля 2015 года. В результате обрушения казармы в 242-м учебном центре ВДВ погибли 24 новобранца, ещё около 20 получили травмы.