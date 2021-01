Заложники системы. Десятки семей в Башкирии рискуют остаться без жилья

Десятки семей в Акбердинском сельсовете Иглинского района Башкирии купили участки и уже успели построить дома, когда местная администрация вдруг заявила, что эти земли относятся к сельскохозяйственным и строительство жилья на них запрещено законом.

«Мертвые души» из поселка «Дубрава» Эта история тянется с начала 2010-х годов. Возле сельского поселения Акбердино администрация Иглинского района выделила территорию под строительство жилья — коттеджный поселок «Дубрава» в деревне Блохино. По генплану развития данной территории до 2019 года там была обозначена зона строительства индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Photo: Артур Салимов Mkset.ru Люди приезжали, покупали участки, начинали строительство, чтобы вскоре заселиться в новые дома с семьями. Это очень важный момент, на котором стоит заострить внимание: люди строили дома для себя, а не на продажу или для сдачи в аренду. Во время встречи с журналистом Mkset владельцы этих домов подробно рассказали, как развивалась ситуация. По их словам, поначалу никаких проблем не возникало: они спокойно занимались стройкой, а в местном сельсовете им беспрепятственно подписывали все необходимые документы. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Беда пришла откуда не ждали. Отсчет своим проблемам жители деревень Блохино и Куяново, СНТ « Дубрава» Акбердинского сельсовета ведут с 2018 года, с момента прихода на пост главы Иглинского района Николая Самойленко. Вскоре после этого события им объявили: теперь ваши земельные участки находятся на территории сельскохозяйственных угодий, и, соответственно, строительство жилых домов здесь впредь запрещается. Люди не сразу поняли, как можно было земельный массив, состоящий из частных участков, имеющих федеральный статус (это земли населенных пунктов, имевшие назначение «под ИЖС») объявить сельскохозяйственными землями? Тем более, что они изначально, в 2007–2008 годах, были куплены на аукционе, который проводила та же администрация района, но при других «правителях». На некоторых участках сейчас уже построено жилье, дома имеют адреса, в них живут люди, и власти об этом прекрасно знали, когда принимали решение об изменении категории использования земель! Photo: Артур Салимов Mkset.ru Практически сразу у жителей нового поселка начались серьезные проблемы. Они не могли зарегистрировать жильё, не могли решить вопросы с коммуникациями, чисткой дорог от снега и т. д. При этом ответов на самый главный вопрос о том, почему их земли сменили категорию, люди получить нигде не смогли тоже. По словам местных, администрация их, что называется, просто «футболила». Каждый раз отправляем запрос, а ответ приходит один и тот же, как будто [в администрации] его видят впервые. Мы спрашиваем, что нам теперь делать, у нас здесь участки, дома, а нам всегда отвечают одно и то же: ваши участки находятся на категории сельскохозяйственных земель. Да мы уже знаем, а делать-то что?!. говорит один из домовладельцев. Жители пытались объяснить местным чиновникам: мы купили участки и строились на них, когда те предназначались под жилую застройку. В качестве компромисса они предлагали включить их дома в генплан соседнего села Акбердино, однако этого до сих пор так и не случилось. Мы словно «мертвые души». Нас упорно игнорируют. Администрация регулярно даёт формальные ответы (всегда — в установленный законом срок, чтобы не получить предписания от прокуратуры). Однако конкретного решения проблемы нам до сих пор так и не предложили. Приходят только отписки. Зато когда надо налоги платить, о нас сразу вспоминают. Когда надо выборы проводить — зовут. А когда просим помочь с проведением коммуникаций — оказывается, наших домов не существует, справедливо возмущаются жители поселка «Дубрава». Жители Блохино попросили главу Башкирии Радия Хабирова спасти их посёлок Video: Артур Салимов Mkset.ru Вопрос остается открытым События вокруг этого поселка овеяны почти детективными интригами. Был момент, когда на сайте местной администрации даже объявление публиковали о корректировке генплана и проведении публичных слушаний, но они проведены не были, и когда люди попросили узнать меня у главы Акбердинского сельсовета Азамата Сатаева, почему слушания не состоялись, объявление с сайта исчезло. А сам Сатаев делал вид, будто его и не было вовсе, рассказывает местный депутат Ришат Суяргулов. Но депутат заранее сохранил опубликованное объявление (оно есть в распоряжении Mkset). Отметим, что в ответе из аппарата правительства на коллективное письмо местных жителей есть ссылка на некие публичные слушания, но из текста непонятно, о каком конкретно мероприятии идет речь. Photo: Mkset.ru Также довольно показательна переписка Ришата Суяргулова с Азаматом Сатаевым. В ответ на депутатский запрос Сатаев не нашел ничего лучше, как посоветовать народному избраннику вести разъяснительную работу среди населения. Photo: Mkset.ru Photo: Mkset.ru Ришат Суяргулов рассказал, что это далеко не первый раз, когда глава местной администрации Сатаев подрывает доверие жителей к властям в целом. По словам депутата, когда люди из поселка «Дубрава» начали отстаивать своё право на жильё, глава сельсовета заявил, что посёлок вообще не должен был появиться и его могут снести в любой момент. Жителей это шокировало — ведь ранее Азамат Сатаев сам помогал им с оформлением земель и подписывал необходимые документы. Азамат Сатаев на звонок журналиста Mkset на личный мобильный телефон не ответил. За него ситуацию объясняло вышестоящее руководство. По словам главы района Николая Самойленко, вся эта ситуация родилась «из-за мошенничества, допущенного при бывшей администрации». Photo: Артур Салимов Mkset.ru При этом никого конкретного он не назвал, а между тем, пока Блохино застраивалось, в Иглинской районной администрации сменилось три руководителя, и до появления нынешнего главы у жителей проблем не возникало. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Депутат Ришат Суяргулов по-своему прокомментировал заявление Николая Самойленко о предполагаемом мошенничестве со стороны его предшественников. Если так, то надо обращаться по этому поводу в прокуратуру или в суд. Привлекать виновных к ответственности. Но если этого не происходит, значит, нет оснований для уголовных дел, и это опять же только отговорки, говорит депутат. Ришат Суяргулов подчеркнул, что многочисленные обещания нынешняя администрация пока даёт только в устной форме, а на официальные запросы присылает прежний ответ: земли — сельскохозяйственные, домов на них быть не должно. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Недавно «мертвые души» из поселка «Дубрава» записали видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову, в котором попросили его вмешаться в ситуацию и помочь им не остаться совсем без жилья. Только после этого наметились хоть какие-то сдвиги в решении вопроса. Photo: Mkset.ru Глава Иглинской администрации Николай Самойленко заявил Mkset, что поселение включат в Акбердино с 2021 года. По его словам, за жителей, чьи дома уже построены, можно не беспокоиться. Однако местные жители таким словам не верят. И они хотят получить ответы на свои вопросы: как и зачем глава района вообще допустил изменения назначения земель, если знал, что на них уже живут люди, и тем самым обрек их на хождение по инстанциям? В чем причина происшедшего? Мы все-таки задались целью выяснить: в чем была государственная необходимость изменения категории этих земель? Зачем принималось такое абсурдное решение? От чиновников мы так и не услышали никаких мало-мальски внятных пояснений, как подобное могло произойти. У самих жителей поселка «Дубрава» есть несколько версий случившегося. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Во-первых, они допускают, что такое решение могло быть принято из-за некомпетентности кого-то из чиновников, стремившихся отчитаться перед вышестоящими инстанциями о наличии достаточного объема сельхозугодий. Во-вторых, люди не без оснований предполагают, что они стали заложниками совершенно запутанной ситуации. Всё, что с нами происходит, может быть следствием выяснения отношений нового руководства района с его предшественниками и предпринимателями, которые связаны с ними. Нам уже неоднократно говорили, что представители районной администрации в ответ на вопросы «сверху» о причинах сложившейся у нас ситуации рассказывают, что это чьи-то козни, происки врагов, оппозиционеров. А кто тут оппозиционеры? Мы?.. Ну, так власти сами делают из нас оппозиционеров таким отношением! высказывают мнение жители поселка «Дубрава». И эта версия кажется весьма правдоподобной, если вспомнить вышеупомянутое заявление Николая Самойленко о «мошенничестве» его предшественников. Совсем недавно мы уже подробно рассказывали о похожих ситуациях, из которых складывается весьма некрасивая летопись «разборок», которые происходят в Иглинском районе между действующими властями и предпринимателями. При этом там шли в ход все те же методы — от необоснованных запретов и до прямого запрета ведения бизнеса. Третья версия такова: в 2018–2019 годах, именно при Самойленко и Сатаеве, на территории этого же кадастрового квартала, где пострадали жители деревень Куяново и Блохино, рядом с их земельными участками под ИЖС, образовались и другие дачные земельные участки. Такое садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) было сформировано из земельных паёв сельскохозяйственного назначения, которые были выделены муниципалитетом бесплатно. По закону СНТ нельзя организовать на землях, выделенных под ИЖС, и по этой причине «заинтересованные лица» районного масштаба могли объявить весь кадастровый квартал сельскохозяйственным, предоставив тем самым преимущества в строительстве жилья владельцам участков со статусом СНТ. Жители близлежащих поселков считают, что соседние дачные участки могут принадлежать (напрямую или через аффилированных лиц) некоторым депутатам сельсовета и чиновникам района, скупившим эти сельскохозяйственные земли у прежних владельцев и разделившим их на дачные участки. Люди предполагают, что столь рьяная защита властями абсурдных, на первый взгляд, решений муниципалитета об изменении категории их земель на сельскохозяйственную может объясняться еще и этой причиной. Бизнесмены Иглинского района Башкирии вновь заявили о притеснениях со стороны властей Политика невмешательства региональных властей в эту проблемную ситуацию позволяет предположить, что районные власти вряд ли действуют без соответствующего согласования. Подтвердить либо опровергнуть эту версию в разговоре с корреспондентом Mkset открыто никто не рискнул. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Так или иначе, но мы попросили главу Иглинской районной администрации Николая Самойленко еще раз публично дать ответ обеспокоенным семьям из поселка «Дубрава» о том, что ждет их в будущем. По его словам, за блохинцев можно не беспокоиться: построенные дома останутся и их внесут в генплан. Если бы там кто-то один дом построил, у него возникли бы проблемы. Но так как там уже много людей заселилось, мы должны пойти им на встречу, гарантировал в разговоре с журналистом Николай Самойленко. При этом глава района отдельно отметил, что дальнейшее строительство на этих территориях запрещено. Mkset следит за развитием событий. Тем временем В ноябре 2020 года в Башкирии был принят закон о земле, по которому право распоряжаться неразграниченными землями передаются республиканскому правительству. Его сторонники объясняли, что это необходимо было сделать, в частности, по той причине, что муниципалитеты дискредитировали себя коррупционными схемами при распределении участков.

