Заложники системы. Десятки семей в Башкирии рискуют остаться без жилья

Беда пришла откуда не ждали. Отсчет своим проблемам жители деревень Блохино и Куяново, СНТ « Дубрава» Акбердинского сельсовета ведут с 2018 года, с момента прихода на пост главы Иглинского района Николая Самойленко. Вскоре после этого события им объявили: теперь ваши земельные участки находятся на территории сельскохозяйственных угодий, и, соответственно, строительство жилых домов здесь впредь запрещается. Люди не сразу поняли, как можно было земельный массив, состоящий из частных участков, имеющих федеральный статус (это земли населенных пунктов, имевшие назначение «под ИЖС») объявить сельскохозяйственными землями? Тем более, что они изначально, в 2007–2008 годах, были куплены на аукционе, который проводила та же администрация района, но при других «правителях». На некоторых участках сейчас уже построено жилье, дома имеют адреса, в них живут люди, и власти об этом прекрасно знали, когда принимали решение об изменении категории использования земель!