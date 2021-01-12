В Уфе сотрудники ГИБДД помогли ребенку появиться на свет

Он рассказал, что в 8 утра, когда был час пик, экипаж ДПС сопроводил роженицу с остановки «Школьная» до роддома. Автор поблагодарил сотрудников Никиту Никитина и Григория Буныгина за оказанную помощь. Благодаря им на свет появилась девочка.