В Уфе сотрудники ГИБДД помогли ребенку появиться на свет

Сотрудники ГИБДД в столице Башкирии совершили благородный поступок. Они сопроводили роженицу до роддома, чем помогли ребенку появиться на свет. Об этом анонимный автор сообщил в Instagram.

Он рассказал, что в 8 утра, когда был час пик, экипаж ДПС сопроводил роженицу с остановки «Школьная» до роддома. Автор поблагодарил сотрудников Никиту Никитина и Григория Буныгина за оказанную помощь. Благодаря им на свет появилась девочка. В комментариях к посту один из пользователей соцсети упомянул главу Башкирии Радия Хабирова, который вчера простоял в пробке. Сам Хабиров в пробке стоял, а вас сопроводили. Значит не всё потеряно, есть приоритеты у людей. Офицеры с большой буквы, поделился подписчик. Напомним, в Уфе из-за ремонта путепровода ограничено движение по проспекту Салавата Юлаева, из-за чего, например, вчера утром были пробки в девять баллов.

