В правительстве России планируются изменения, касающиеся числа государственных служащих и оплаты их труда.

Издание iz.ru сообщает, что в России завершается подготовка реформирования государственного аппарата. Соответствующие документы, включая постановление, уже подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что в правительстве появятся новые департаменты, а также будет оптимизирован штат федеральных органов власти.

