Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предоставил информацию о количестве заболевших в столице за прошедшие сутки.

Как сообщает RT со ссылкой на оперштаб, за сутки в Москве зафиксирован 5001 случай заболевания коронавирусом.

