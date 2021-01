В Башкирии с сегодняшнего дня будет наблюдаться холодная погода. Так, сегодня, 12 января, по республике пройдет небольшой снег. Ветер холодный северо-западный. Температура воздуха ночью до -26 градусов, днем -13,-18 градусов, местами до -23 градусов.

Холоднее всего станет на следующий день. В среду, 13 января, на дорогах по-прежнему останется гололедица. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью похолодает до -28,-33 градусов, днем -20,-25 градусов. В четверг пройдет местами небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью снова опустится до -33 градусов, днем -11,-16, по северу до -21 градуса.

