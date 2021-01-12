Стало известно, где в Уфе будут организованы купели в Крещение

Известно, что купели появятся в каждом районе города. Так, в Демском районе на озере Кустаревском, в Калининском районе – на реке Уфа около населенного пункта Князево. На этой же реке будет организована купель в Октябрьском районе на пляже «Берег Солнца».
В Кировском районе место для купания будет организовано на реке Белой около бассейна «Юность», а в Ленинском и Орджоникидзевском районах – также на Белой около Нижегородки и СОК «Биатлон». Помимо этого традиционно место для купания граждан выбрано озеро Солдатское в парке Якутова.