Школы Уфы начнут принимать детей с 7 утра из-за реконструкции развязки на Заки Валиди

В Уфе 65 школ организуют отдельные группы, чтобы принимать детей с семи утра. Об этом на минувшем оперативном совещании в администрации города сообщила начальник управления образования Елена Хаффазова.

По ее словам, транспортной развязкой пользуются более двух тысяч учащихся из 65 образовательных учреждений города. На сегодняшний день в одной из групп собралось 215 детей. При этом для них организован досуг. Напомним, 8 января был закрыт на реконструкцию путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. 11 января на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров предложил подрядчику перейти на круглосуточный режим работы и сократить срок ремонта развязки. Также он предложил чиновникам перейти на другой график работы и задуматься об изменении графика работы школ в Уфе.

