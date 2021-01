С марта прошлого года в российских лабораториях провели почти 95 миллионов тестов на наличие коронавирусной инфекции.

По сообщению iz.ru, с начала пандемии и по сегодняшний день в России провели больше девяносто четырех миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Только за прошлые сутки специалисты сделали триста двадцать шесть тысяч ПЦР-тестов. На данный момент под наблюдением медработников остается больше шестьсот восемнадцати тысяч пациентов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter