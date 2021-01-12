Правоохранители попросят ареста водителя грузовика, врезавшегося в военную колонну

Правоохранители попросят ареста водителя грузовика, врезавшегося в военную колонну

Вчера, 18:07ОбществоPhoto: pixabay.com
Следователь в суде будет ходатайствовать об аресте водителя грузового автомобиля, который не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов.

Издание iz.ru сообщает, что водителя грузовика, допустившего столкновение с автобусами, задержали за нарушение ПДД, повлекшее гибель людей. Авария произошла одиннадцатого января. Военные автобусы двигались в колонне с соблюдением требований безопасности. В пути первое транспортное средство сломалось и водитель замыкающего колонну автобуса вышел узнать ситуацию. В этот момент в колонну врезался грузовик. В результате погибло четыре человека, шестнадцать находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего в ДТП пострадало сорок пять военнослужащих.

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