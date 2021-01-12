Минтруд представил календарь праздников в 2021 году

Отмечается, что жители страны в феврале будут отдыхать четыре дня – с 20 по 23 февраля. Из них 20 и 21 февраля приходятся на субботу и воскресенье, поэтому 22 и 23 февраля будут дополнительными выходными днями. В международный женский день россияне будут отдыхать всего один день — 8 марта. Это будет понедельник.