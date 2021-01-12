Минтруд представил календарь праздников в 2021 году

Минтруд представил календарь праздников в 2021 году

Вчера, 17:39ОбществоPhoto: pxhere.com
В Министерство труда и социальной защиты подготовили календарь праздников на 2021-й год. Ближайшая праздничная дата ожидает россиян 23 февраля.

Отмечается, что жители страны в феврале будут отдыхать четыре дня – с 20 по 23 февраля. Из них 20 и 21 февраля приходятся на субботу и воскресенье, поэтому 22 и 23 февраля будут дополнительными выходными днями. В международный женский день россияне будут отдыхать всего один день — 8 марта. Это будет понедельник.

В майские праздники жители страны отдохнут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. При этом 3 и 10 мая выпадают на понедельники, поэтому в мае ожидается два дополнительных выходных, сообщает ФедералПресс.

День России с субботы 12 июня переносится на понедельник, в связи с этим отдых в честь этой даты состоится 14 июня. Немногим больше люди отдохнут в ноябре, с 4 по 7 ноября. Зимние каникулы в следующем году будут продлены с 1 по 10 января, причем не исключается, что 31 декабря официально объявят выходным днем.

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