Хабаровские власти перенесли жилую застройку из парка «Динамо»

Хабаровские власти перенесли жилую застройку из парка «Динамо»

Вчера, 15:37ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
ООО «Дальвостокстрой» согласилось с аргументами врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о недопустимости строительства жилого дома в парке «Динамо» Хабаровска. Застройщик добровольно отказался продолжать судебные разбирательства с хабаровскими властями.

Как пишет prokhab.ru, дело было прекращено 12 января. Ранее «Дальвостокстрой» по результатам аукциона приобрел территорию с двумя разрушенными бараками около парка “Динамо”, расселил здесь жильцов и снес аварийные здания. На этом месте застройщик хотел построить гостиницу, но позже убедился в нерентабельности проекта и отказался от него в пользу строительства жилого дома.

Однако против этого выступила общественность и депутаты хабаровской думы от партии ЛДПР. В итоге по инициативе застройщика в арбитражном суде начались судебные тяжбы. Разрешить ситуацию получилось только после вмешательства врио губернатора Михаила Дегтярева. Он поручил хабаровским властям убедить компанию отозвать иск и перенести строительство. Дегтярев подчеркнул, что краевое правительство пойдет навстречу инвесторам в этом проекте, но уже на другом участке земли.

Сообщается, что вопрос с застройкой в Хабаровском крае поднимался еще на прямой линии Дегтярева с жителями региона. Тогда он поддержал идею о переносе стройки из парка “Динамо”, отметив, что отобрать землю у застройщика, который вложил в расселение бараков сотни миллионов рублей, не предложив ничего взамен, - значит нанести удар по бизнесу всего региона.

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