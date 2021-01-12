Хабаровские власти перенесли жилую застройку из парка «Динамо»

Сообщается, что вопрос с застройкой в Хабаровском крае поднимался еще на прямой линии Дегтярева с жителями региона. Тогда он поддержал идею о переносе стройки из парка “Динамо”, отметив, что отобрать землю у застройщика, который вложил в расселение бараков сотни миллионов рублей, не предложив ничего взамен, - значит нанести удар по бизнесу всего региона.