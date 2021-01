Хабаровские власти перенесли жилую застройку из парка «Динамо»

ООО «Дальвостокстрой» согласилось с аргументами врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о недопустимости строительства жилого дома в парке «Динамо» Хабаровска. Застройщик добровольно отказался продолжать судебные разбирательства с хабаровскими властями.

Как пишет prokhab.ru, дело было прекращено 12 января. Ранее «Дальвостокстрой» по результатам аукциона приобрел территорию с двумя разрушенными бараками около парка “Динамо”, расселил здесь жильцов и снес аварийные здания. На этом месте застройщик хотел построить гостиницу, но позже убедился в нерентабельности проекта и отказался от него в пользу строительства жилого дома. Однако против этого выступила общественность и депутаты хабаровской думы от партии ЛДПР. В итоге по инициативе застройщика в арбитражном суде начались судебные тяжбы. Разрешить ситуацию получилось только после вмешательства врио губернатора Михаила Дегтярева. Он поручил хабаровским властям убедить компанию отозвать иск и перенести строительство. Дегтярев подчеркнул, что краевое правительство пойдет навстречу инвесторам в этом проекте, но уже на другом участке земли. Сообщается, что вопрос с застройкой в Хабаровском крае поднимался еще на прямой линии Дегтярева с жителями региона. Тогда он поддержал идею о переносе стройки из парка “Динамо”, отметив, что отобрать землю у застройщика, который вложил в расселение бараков сотни миллионов рублей, не предложив ничего взамен, - значит нанести удар по бизнесу всего региона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter