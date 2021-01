Госсобрание Башкирии намерено решить вопрос с высокими платежами за отопление

Сегодня председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев провел совещание, на котором подвел итоги прошлого года и обозначил цели законотворчества в республике на ближайшие полгода. Спикер парламента не обошёл стороной и вопрос повышения цен за отопление.

Напомним, ранее жители республики возмутились счетами за услуги ЖКХ с завышенными ценами. Особенно эта тема курсировала в новогодние праздники. Тогда БашРТС пояснили, что стоимость выросла в связи с ухудшением погодных условий из-за чего пришлось повысить давление. На вчерашнем оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации, а также вернуть жителям деньги в случае необоснованных платежей. Константин Толкачев также затронул в Курултае проблему повышенных начислений за отопление. По его словам аналогичная ситуация происходит не в первый раз и решить её удалось в том числе благодаря содействию парламента республики. Тогда, как рассказывает Толкачев, Госсобрание стало площадкой для взаимодействия между гражданами, органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями. Был сделан перерасчет, социальное напряжение было снято. Попрошу вас не оставаться в стороне от проблемы и в этот раз. Наша обязанность — защищать интересы избирателей, обратился Константин Толкачев к депутатам.

Related news: Глава Башкирии поручил вернуть деньги за необоснованные платежи ЖКХ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter