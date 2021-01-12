Госсобрание Башкирии намерено решить вопрос с высокими платежами за отопление

Константин Толкачев также затронул в Курултае проблему повышенных начислений за отопление. По его словам аналогичная ситуация происходит не в первый раз и решить её удалось в том числе благодаря содействию парламента республики. Тогда, как рассказывает Толкачев, Госсобрание стало площадкой для взаимодействия между гражданами, органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями.