Госсобрание Башкирии намерено решить вопрос с высокими платежами за отопление

Госсобрание Башкирии намерено решить вопрос с высокими платежами за отопление

Вчера, 15:39ОбществоАнна КононоваPhoto: Курултай Башкирии
Сегодня председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев провел совещание, на котором подвел итоги прошлого года и обозначил цели законотворчества в республике на ближайшие полгода. Спикер парламента не обошёл стороной и вопрос повышения цен за отопление.

Напомним, ранее жители республики возмутились счетами за услуги ЖКХ с завышенными ценами. Особенно эта тема курсировала в новогодние праздники. Тогда БашРТС пояснили, что стоимость выросла в связи с ухудшением погодных условий из-за чего пришлось повысить давление. На вчерашнем оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации, а также вернуть жителям деньги в случае необоснованных платежей.

Константин Толкачев также затронул в Курултае проблему повышенных начислений за отопление. По его словам аналогичная ситуация происходит не в первый раз и решить её удалось в том числе благодаря содействию парламента республики. Тогда, как рассказывает Толкачев, Госсобрание стало площадкой для взаимодействия между гражданами, органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями.

Был сделан перерасчет, социальное напряжение было снято. Попрошу вас не оставаться в стороне от проблемы и в этот раз. Наша обязанность — защищать интересы избирателей, обратился Константин Толкачев к депутатам.

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