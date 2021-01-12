До пандемии Башкирия входила в ТОП-20 психического нездоровья регионов РФ. А теперь?

Этот бред продолжался довольно продолжительное время. Нам удалось выяснить, что эта самая Клара и ее дети имеют отношение еще, как минимум, к пяти скандальным историям, в ходе которых они пытались при помощи разных ухищрений обогатиться за чужой счет. Более того - сын Клары уже имел судимость за мошенничество. В конце концов, исчерпав все варианты мирного решения проблемы, мои дрверители обратились в суд, который признал их пожилую маму полностью недееспособной и поставил на учет к психиатру. Это помешало мошенникам получить права на её квартиру, и они отстали от семьи. К сожалению, через месяц после суда мама моих доверителей скончалась. Её дети не без оснований считают, что вся эта нервотрепка, спровоцированная кознями мошенников, значительно сократила срок жизни их матери, рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин.