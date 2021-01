До пандемии Башкирия входила в ТОП-20 психического нездоровья регионов РФ. А теперь?

По следам резонансной истории спасения пенсионера из Уфы, которого неадекватные родственники выгнали в подъезд, Mkset решил выяснить, насколько серьезна в Башкирии стоит проблема психических заболеваний и как на психическом здоровье населения отразился стресс, связанный с пандемией коронавируса.

«Дед спал на коврике как собака» На протяжении всего декабря 2020 года вместе с читателями мы внимательно следили за судьбой 65-летнего уфимца Леонида Федорова, которого соседи нашли спящим на коврике под дверью своей квартиры в одной из многоэтажек в микрорайоне Сипайлово. Как выяснилось, пенсионера выгнала из квартиры внучка, состоящая на учете у психиатра. Бабушка, перенесшая инсульт, заступиться за мужа не смогла (а может, и не захотела). «Дед спит на коврике, как собака»: в Уфе внучка выгнала в подъезд больных стариков Так или иначе, но пожилой человек с больными почками, тоже переживший недавно инсульт, долго время провел в холодном подъезде, питался, собирая объедки в мусорных контейнерах или угощаясь тем, что дадут сердобольные жильцы дома. После нашей публикации за спасение Леонида Владимировича Федорова взялась руководитель благотворительного фонда «Дорогие мои старики» Ольга Ремаренко. Дедушка был в ужасном состоянии — голодный, запах ужасный, ноги практически отказывались его слушать. Диагнозы у него звучали совсем страшно, и их много. Выкинуть такого пожилого человека на улицу — это жестоко, это смертельно, с болью вспоминает Ольга Ремаренко. Когда дедушка увидел «бомж-пакет» (лапшу быстрого приготовления), то, к ужасу волонтеров, готов был съесть его без приготовления — настолько сильно был голоден. После медицинского обследования Леониду Владимировичу назначили лечение. А в канун Нового года он отправился в интернат в Дуванский район. По лицу пенсионера было видно: он очень рад столь неожиданному и вполне удачному повороту в своей судьбе. О своих домашних он теперь не хочет вспоминать вовсе. «Отходит от шока»: в Уфе деда, спавшего на коврике в подъезде, обогрели и накормили Ольга Ремаренко много общалась с ним, проводила тесты и пришла к выводу: Леонид Владимирович вполне адекватен. Чего, к сожалению, нельзя сказать о его супруге и внучке, оставшихся в квартире. Общественница, возмущенная происшедшим с Леонидом Федоровым, поначалу хотела написать заявление на семью Леонида Владимировича с обвинением в оставлении человека в опасности. Однако после консультации с юристом раздумала это делать. Оказалось что обе – и бабушка, и внучка – стоят на учете у психиатра. Вдобавок внучка не достигла совершеннолетия. В итоге велика вероятность, что дело просто спишут, без всякого результата. Юрист сказал, что при таком стечении обстоятельств писать заявление бесполезно. Только время потратим на хождение по инстанциям, а у меня и так со временем напряженка - очень много задач нужно решать каждый день, пояснила в беседе с корреспондентом Mkset Ольга Ремаренко. Мы сделали официальные запросы по данной ситуации и выяснили, что согласно информации отдела опеки и попечительства Октябрьского района Уфы внучка Леонида Фежорова – несовершеннолетняя девушка – проживает с дедом и бабушкой уже около десяти лет. Мать от воспитания дочери, как выразились чиновники, самоустранилась. Волонтеры готовят заявление в полицию на уфимку, выгнавшую родного дедушку в подъезд Они признали, что старики, перенесшие инсульт, а также страдающие прочими серьезными заболеваниями, явно не могут выполнять функции законных представителей несовершеннолетней внучки. В своем нынешнем состоянии они сами больше зависели от этой девушки. Из официального ответа мы также узнали, что 6 декабря внучка была госпитализирована в неврологическое отделение столичной ГДКБ № 17. В больнице девушка вела себя спокойно, на основании чего медики пришли к выводу: показаний для принудительной госпитализации в психиатрическую больницу нет, а сама она добровольного согласия на лечение в стационаре не дала. В Уфе деду, спавшему на коврике, заблокировали пенсионную карту Тем не менее районный отдел опеки, видимо, устав от бесконечных жалоб на эту семью, все-таки выдал заключение о необходимости принудительной госпитализации девушки в психиатрическую лечебницу. Поскольку потенциальная пациентка не достигла 18-летия, по закону подать заявление о ее госпитализации должен опекун. Однако в беседе с врачом бабушка категорически отрицала неправильное поведение внучки дома, рассказала, что она ей помогает в быту, ухаживает за ней. Таким образом круг замкнулся, как минимум, до достижения девушкой совершеннолетия. Деда, спавшего на коврике в Уфе, определили на жительство в интернат Возможны еще два варианта развития событий: назначение для неё нового опекуна из числа близких родственников либо экстренная госпитализация в случае (не дай Бог) нового ЧП. Родственники этой семьи о происшедшем узнали из наших публикаций. Они шокированы и вряд ли будут рады взять на себя бремя ответственности за события в семье Федоровых. Остается надеяться, что там не случится новой трагедии. «Больные и не лечатся» Тем временем в нашу редакцию вновь обратились соседи семейства Федоровых. Дело в том, что у них есть маленький ребенок, который не может спокойно спать из-за частых скандалов, доносящихся из-за стены. Буквально на днях в общем коридоре опять стояли дикие вопли. Как потом выяснилось, бабушка отправила внучку в магазин, а потом отказалась впустить её домой. Кричала: «Не пущу больше, откажусь от тебя». Так продолжалась довольно долгое время. Потом внучка все-таки зашла домой, и всё стихло. В общем, живем как на пороховой бочке, сетуют соседи. Отметим, что этих людей очень невзлюбили чиновники, ведь после обращения соседей в СМИ и серии публикаций им наверняка пришлось писать объяснительные о том, «почему недосмотрели». По этой причине практически в каждой строчке официальных ответов, поступивших в нашу редакцию, несмотря на обилие канцеляризмов, сквозило раздражение. Часто возникают семейные ссоры, конфликты, которые приводят к вмешательству соседей и вызову ими по разным надуманным предлогам психиатрической специализированной бригады и сотрудников отдела полиции. Жители квартиры №84 грубо дискриминируют С.М.Р. (это инициалы несовершеннолетней внучки – ред.) по медицинскому признаку, разглашая имеющиеся сведения о факте её обращения за психиатрической помощью, состоянии её на учете, а также предоставлении недостоверных сведений о её недееспособности посторонним людям, и постоянными необоснованными требованиями направить С.М.Р. в психиатрическую больницу, говорится в официальном ответе. Конечно, мы не сможем заставить чиновников, вооружившихся служебными циркулярами, считать иначе. Пусть это мнение остается на их совести. Но считаем нужным уточнить, что под «надуманным предлогом» в данном случае имелся в виду пожилой больной человек, спавший как собака на коврике в подъезде и обреченный на голодную и холодную смерть. По итогам всей этой истории впору бы заявить: «Побольше таких соседей!». Но, к сожалению, истории с соседями бывают разные. Не всегда их вмешательство идет на пользу. Пролетая над гнездом: Жителя Башкирии поместили в «психушку» без видимых причин Напомним, не так давно мы рассказывали о другой истории, герой которой из Туймазов после скандала с соседями (мужчина в сердцах разбил окно соседке, оскорбившей его семью) по ходатайству дознавателя угодил на месяц в психиатрическую больницу. Суд решил провести экспертизу по ходатайству дознавателя. Стационарное обследование назначается фигуранту уголовного дела в исключительных случаях, когда есть реальные подозрения на наличие психических расстройств. Таким образом суд должен убедиться в психическом здоровье подсудимого перед вынесением приговора, потому что, если его признают невменяемым, посадить на реальный срок его нельзя, а нужно будет направить на принудительное лечение, прокомментировал ситуацию адвокат Искандер Фахретдинов. Впрочем, юрист отметил, что практика показывает: суды не всегда досконально исследуют представленные документы, в том числе, объясняющие необходимость проведения психиатрического исследования. Обычно бывает так: если следователь принес ходатайство – суд автоматически удовлетворяет его. Диагнозу вопреки: в Башкирии врачей обвиняют в незаконной госпитализации психбольного Довелось нам разбираться и в еще одной истории «с психиатрическим уклоном». В редакцию обратились уфимцы, беспокоившиеся о судьбе своей пожилой матери, попавшей под влияние подозрительных людей, приехавших из Средней Азии. Если ранее вспышки агрессии у мамы носили эпизодический характер, то в последнее время они стали систематическими. Неизвестные лица неоднократно увозили её из дома, после таких встреч мама начинала требовать продать квартиру и передать ей половину вырученных средств. Со слов матери мы узнали: «доброжелатели» обещали приобрести для нее однокомнатную квартиру, которая будет оформлена на некую Клару (предводительницу азиатской шайки аферистов – ред.), как они объяснили, «для надежности», чтобы никто из нас не смог выгнать маму на улицу, поведали горожане, обратившиеся в нашу редакцию. Их пожилая мама стала рассказывать соседям, как её обижают дети, и даже обращалась в полицию, которая, к счастью, не нашла состава преступления в семейных делах. «Кому нужна ваша мама»: Уфимцы считают, что пожилая женщина стала жертвой аферистов Тем временем подозрительная компания жуликов уже взялась обрабатывать детей хозяйки квартиры, на которую они положили глаз (в распоряжении нашей редакции остались записи этих телефонных разговоров). В частности, они пытались по телефону внушить одной из собеседниц, что она должна выписаться из материнской квартиры и прописаться к родителям мужа, чтобы тот не ушел к молодой любовнице и не оставил детей без жилплощади. Вдобавок от жуликов поступали угрозы опозорить всю семью с помощью «знакомых на телевидении». Этот бред продолжался довольно продолжительное время. Нам удалось выяснить, что эта самая Клара и ее дети имеют отношение еще, как минимум, к пяти скандальным историям, в ходе которых они пытались при помощи разных ухищрений обогатиться за чужой счет. Более того - сын Клары уже имел судимость за мошенничество. В конце концов, исчерпав все варианты мирного решения проблемы, мои дрверители обратились в суд, который признал их пожилую маму полностью недееспособной и поставил на учет к психиатру. Это помешало мошенникам получить права на её квартиру, и они отстали от семьи. К сожалению, через месяц после суда мама моих доверителей скончалась. Её дети не без оснований считают, что вся эта нервотрепка, спровоцированная кознями мошенников, значительно сократила срок жизни их матери, рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин. Чья это головная боль? Минувший 2020-й «ковидный» год стал испытанием на прочность не только для физического, но и психического здоровья людей. С теми или иными трудностями столкнулись все без исключения. Кто-то потерял близких из-за болезни, кто-то сам с трудом выздоровел, многие лишились работы, вынуждены были изменить привычный образ жизни. Как считают специалисты, новогодние каникулы одним помогли прийти в себя, а депрессивное состояние других, напротив, усугубилось. Представители минздрава Башкирии, отвечая на запрос Mkset, так и не сообщили конкретное количество пациентов с психическими отклонениями, которые стоят на учете в специализированных медучреждениях Башкирии, а также находятся на стационарном или амбулаторном лечении. В Республике Башкортостан показатель заболеваемости психическими расстройствами имеет тенденцию к незначительному снижению на протяжении последних 5-7 лет, что обусловлено активным проведением диспансеризации детского населения с раннего возраста. Обеспеченность психиатрическими койками составляет 7,8 на 10 тыс. населения, сформирована система организации психиатрической помощи с этапами долечивания в дневном стационаре, дальнейшего наблюдения и лечения в амбулаторных условиях, такой ответ мы получили за подписью заместителя министра здравоохранения Башкирии Гульнары Зиннуровой. По её словам, пребывание в психиатрическом стационаре согласно закону необходимо лишь для купирования обострения заболевания. Постоянное пребывание возможно только в психоневрологических учреждениях, подведомственных Минтруду РБ. По недобровольной госпитализации динамика поступления пациентов с психическими заболеваниями в республиканскую клиническую психиатрическую больницу остается стабильной на протяжении последних пяти лет. В поисках более конкретной информации мы вынуждены были обратиться к открытым источникам, из которых выяснилось: Башкирия ненамного отстает от первой десятки российских регионов по числу психических заболеваний на 100 тысяч населения. На всю голову: Башкирия попала в печальный ТОП-20 психического здоровья регионов РФ Данные за 2020 год минздрав России пока не опубликовал. Что же касается итогов 2019 года, то, как сообщил портал RT, самый высокий показатель распространённости психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) был тогда зафиксирован на Чукотке — всего 9922,9 случая на 100 тыс. населения. Далее шли Алтайский край (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области. Замыкала десятку регионов с наибольшими показателями Тверская область — 5399,7 случая на 100 тыс. населения. По данным на 2018 год, в Башкирии было зарегистрировано 3402 душевнобольных на 100 тысяч человек. Сегодня наша республика балансирует примерно на этом же уровне. В Башкирии сотрудница Covid-госпиталя попала в психиатрическую лечебницу Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав зафиксировал в 2019 году в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5). При этом, как считают эксперты, не стоит делать выводы, что население Башкирии сплошь и рядом подвержено психическим расстройствам. Всё-таки справедливо считать эти данные не столько показателем психического здоровья, сколько результатом работы психиатрической службы. На самом же деле людей с психическими отклонениями в регионах наверняка больше, пояснила корреспонденту Mkset уфимский врач-психиатр Наталья Шестакова, возглавляющая региональное отделение Российской психотерапевтической ассоциации. Самоизоляция или карантин не могли не отразиться на привычных видах деятельности, на экономической ситуации, и это дает серьезную нагрузку на психику людей. Эксперты отмечают, что эпидемия дала подпитку человеческим слабостям: пациенты с тревожностью нашли неоспоримый повод для тревоги, социофобы принялись оправдываться режимом самоизоляции, прокрастинаторы ещё больше «расслабились» на удалённой работе, а ипохондрики стали активнее искать у себя болячки. Помимо стрессовых расстройств и расстройств адаптации, врачи констатируют появление более тяжелых психиатрических нарушений - таких как депрессия, тревога, панические атаки, рост суицидов, попутно обостряются внутрисемейные проблемы, злоупотребление алкоголем, бессонница. Эпоха оправданного сумасшествия. Как эпидемия ударила по психике жителей Башкирии Границы адекватности стали очень зыбкими, Сказать, что коронавирус не страшен — безумие; что страшен — тоже. Фобии вошли в норму,поделилась мнением в беседе с корреспондентом Mkset уфимский психолог Салима Душамбаева. Как отмечают специалисты, если сравнивать нынешнюю ситуацией с весенней, когда была первая волна пандемии, тогда было больше тревожных расстройств. Сейчас же нарастают депрессивные настроения. И это вдвойне опасно. В случае выздоровления пациента фактически вирус уже побежден, однако мозговая деятельность не восстанавливается. Человек начинает воспринимать мир иначе и оказывается на грани сумасшествия,рассказала о психических последствиях коронавируса психотерапевт Юлия Хакимова, консультирующая пациентов, которые перенесли этот недуг. Помимо наблюдений за людьми среднего и старшего возраста, сейчас психиатры отмечают активный рост числа пациентов с депрессивными расстройствами среди молодежи, подростков, одолеваемых угнетающими мыслями о том, что «пандемии не видно конца и края и дальше будет только хуже». За десять лет работы нашего центра и за 18 лет моей профессиональной деятельности я лично и мои коллеги не встречали такого наплыва пациентов среди молодежи и людей зрелого возраста с тяжелыми депрессивными расстройствами, подчеркнул недавно в интервью порталу ProUfu главный психотерапевт Башкирии Ильгиз Тимербулатов. Жительницу Башкирии, которая сбежала из дома в пижаме, нашли на юге России Как отмечают специалисты, помимо страхов, связанных с возможным заражением коронавирусом, пневмонией или развитием иных тяжких недугов, на психику давит еще и то обстоятельство, что ограничения, возникшие из-за пандемии, затрудняют решение многих жизненно важных вопросов. В данном случае специалисты советуют поискать онлайн-консультантов в интернете (не забывая при этом удостовериться, что они не являются шарлатанами и представляют легальные организации). Многие вопросы помогают решить операторы республиканского антиковидного ситуационного центра по многоканальному телефону 8 (347) 218-19-19 (звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00). Если есть острая необходимость в общении с психологом, можно в любое время звонить на единый телефон доверия 8-800-7000-183, доступный для звонка со стационарных и мобильных телефонов из любого населенного пункта Башкирии. Специалисты готовы круглосуточно оказать бесплатную экстренную психологическую помощь. Только цифры Согласно докладу о санитарном благополучию населения Башкирии, количество граждан с ментальными проблемами уменьшилось со значений в 239,8 (в 2014 году) до 177.1 (в 2018 году) на каждые 100 тысяч человек. Несмотря на общую тенденцию к снижению, в некоторых районах происходит рост числа психиатрических больных. Так, «существенно напряженная ситуация» сложилась в Аургазинском, Янаульском, Аскинском, Чекмагушевском районах и городе Межгорье. «Критическую» оценку получили Салаватский и Мечетлинский районы. Более чем в 2,6 раз количество больных психическими заболеваниями выросло в городе Салават – этот скачек медики назвали «условно катастрофическим».

