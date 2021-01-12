«Артист должен заслужить»: деятели культуры Башкирии о высоком звании Яны Габбасовой

— У нас есть артисты, которые пашут, по сценам холодным ездят, но они не получают звания. Но, с другой стороны, девочка молоденькая победила в престижном конкурсе. Это, конечно, непростое дело. В прошлом сезоне победила певица из Татарстана Дина Гарипова. Она, конечно, постарше, и была еще до конкурса известна в своей республике. Но там сразу отреагировали, оценили ее труд, дали звание, говорит Риф Габитов.