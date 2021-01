«Артист должен заслужить»: деятели культуры Башкирии о высоком звании Яны Габбасовой

Накануне, 11 января, молодой певице из Нефтекамска Яне Габбасовой присудили звание Заслуженной артистки РБ. Ранее девушка стала победительницей главного музыкального конкурса страны «Голос» на Первом канале. Награду певице вручал лично глава Башкирии, однако его решение вызвало массу споров среди жителей республики.

Когда новость разлетелась по социальным сетям и СМИ, люди буквально разделились на два лагеря. Одни были рады за девушку, другие же посчитали, что этот поступок обесценивает значимость самого звания. — Думаю, многие рады, кто любит наблюдать подобные шоу по ТВ. Но в данном случае это же обесценивание официального звания, за которое люди всю жизнь порой отдают. Правы люди, нельзя настолько всё обесценивать, тем более главе республики. Есть и другие методы поощрения для таких случаев. Ведь это даже не профессиональный конкурс, а всего лишь ТВ-шоу, пишет Ольга Ведяшкина. — Черт-те что. Похоже, чья-то протеже или дочка. Она что, 15 лет проработала певицей в республике? Вообще первый раз про неё в «Голосе» услышали, отметила Римма Кунакбаева. Как получить это звание? Положение о почетном звании «Заслуженный артист Республики Башкортостан» было утверждено руководителем республики еще в 1996 году. Уже более 20 лет звание присваивается высокопрофессиональным артистам, режиссерам, танцорам, музыкантам и другим деятелям культуры, которые получили общественное признание и работают в области искусства 10 и более лет. При этом, чтобы получить почетный статус и награду, артисту приходится не только долго трудиться на благо развития культуры и искусства в регионе, а еще и собрать так называемое портфолио. Саму заявку подает организация, где работает кандидат на звание, после чего бумаги доходят из муниципалитетов до комиссии Министерства культуры, а после и до главы Башкирии, который принимает окончательное решение о присуждении звания. В конечном итоге заслуженному артисту РБ вручается удостоверение о присвоении почетного звания и нагрудный знак. Помимо этого артисту с высоким званием дается прибавка к зарплате, но, по словам деятелей культуры, она небольшая. Также возможна прибавка к пенсии. Больше никаких привилегий в виде льгот звание не дает. «Заслуженный артист должен заслужить» Художественный руководитель эстрады Башкирской филармонии Сулпан Аскарова рассказала Mkset о том, что получила звание заслуженной артистки спустя 7-8 лет своей плодотворной работы. По её словам, есть примеры, когда звание присуждали раньше 10 лет. Но и на это должны быть свои причины. — Что касается танцоров и хореографов, например, у них же век короткий, они же не танцуют долго. Особенно артисты балета. Но в последние годы, я знаю, что обязательным условием является 10-летний стаж, рассказала Сулпан Аскарова. По словам заслуженной артистки, человек, который не проработал столько лет в сфере культуры, не зная всех трудностей, не может получить подобное звание. Спикер считает, что Яну Габбасову стоило выдвинуть на молодежную премию имени Ш. Бабича. — Заслуженный артист должен заслужить. Он должен быть на сцене профессионалом, иметь багаж опыта, признание зрителя. Но дай бог этой девочке нести это звание долгие годы. Сейчас ей тоже крылья нельзя обламывать, это не ее вина. А так я знаю, есть артисты, которые получали Гран-при, были на конкурсах в Италии, но мы работаем в порядке очереди. Любой артист ждет своего часа, отметила Сулпан Аскарова. Народный артист Башкирии и художественный руководитель Государственного ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова Риф Габитов считает, что в данной спорной ситуации можно понять обе стороны. Однако на окончательное решение мог повлиять опыт Татарстана. — У нас есть артисты, которые пашут, по сценам холодным ездят, но они не получают звания. Но, с другой стороны, девочка молоденькая победила в престижном конкурсе. Это, конечно, непростое дело. В прошлом сезоне победила певица из Татарстана Дина Гарипова. Она, конечно, постарше, и была еще до конкурса известна в своей республике. Но там сразу отреагировали, оценили ее труд, дали звание, говорит Риф Габитов. С этим мнением согласен и член Общественной палаты Башкирии, лидер башкирской рок-группы «Бурелар» Ильшат Абдуллин. Он также считает, что сейчас самое время начинать поддерживать молодежь. — Думаю, «заслуженную» она заслужила. Не сидела на месте, набралась храбрости и заявилась на конкурс. Также заслужила народную любовь не только республиканского, а федерального масштаба — это уже о чем-то говорит. Да, к сведению, у соседнего региона такая практика уже есть. Чем мы хуже, отметил он. Еще один народный артист Башкирии и член Общественной палаты республики Расуль Карабулатов считает, что в будущем стоит пересмотреть порядок рассмотрения кандидатур на вручение почетных званий, чтобы подобных спорных ситуаций не возникало. — Да, у нас в республике есть много талантливых артистов, которые десятилетиями работают без звания. Я понимаю их обиду. Сейчас, как я знаю, существует определенное ограничение, сколько кандидатов на каждое звание можно выдвигать от каждого района и ведомства. Нужно вовремя видеть и оценивать труд артистов, и звания они должны получать не только в зрелом возрасте, но и пока молодые и работают, отметил Расуль Карабулатов. Не место противоречиям Источник из Министерства культуры сообщил журналисту Mkset о том, что в ведомстве узнали о награждении по факту. На вопрос о законности присуждения звания Яне Габбасовой ответили в пресс-службе главы Башкирии. По словам Дианы Ихсановой, «данное решение не противоречит положению звания». — Еще ни один артист из Республики Башкортостан не побеждал на престижном конкурсе России «Голос». Это шоу, безусловно, за долгие годы стало одним из главных народных конкурсов талантов. Своей победой Яна Габбасова прославила нашу республику и свой родной город Нефтекамск не только на всю Россию, но и на все постсоветское пространство, где это шоу также смотрят. К тому же дальнейшая творческая судьба Яны будет непосредственно связана с большими выступлениями, что положительно будет работать на имидж и популяризацию Республики Башкортостан, так как она будет выступать уже как заслуженный артист РБ, — отметили в пресс-службе администрации главы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter