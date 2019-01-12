Вопрос с "дорогими платежками" от БашРТС решился благополучно

-На моей памяти это первый масштабный случай, когда правильная, грамотная и своевременная гражданская позиция была поддержана чиновниками, и совместно мы нашли решение проблемы, от которой страдало половина Сипайлово, - скромно отмечает основатель портала Ufacity.me Валим Беляков.

Напомним, уфимцы, проживающие в Сипайлово и Черниковке, в новогодние каникулы получили квитанции за отопление и воду с суммами, значительно превышающими прошлогодние: в 1,5 и 2 раза.

-Договорились, что до среды, 16.01.2019 БашРТС по тем домам, где была допущена ошибка в начислениях по отоплению, исправит квитанции на правильные суммы, и начнет разноску этих квитанций по жильцам, - продолжает предприниматель и общественный деятель. - УЖХ Сипайловский обещали помочь в информировании жителей с помощью расклейки объявлений на досках информации. Дополнительно в ближайшие дня БашРТС на своем сайте и в офисах разместит информацию по этим начислениям.