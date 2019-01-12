В Уфе пройдут первые в новом году ярмарки

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
20 районов республики примут участие в торговле.
Сегодня, 12 января, уфимцы смогут выбрать свежее мясо на городских ярмарках. Первые в этом году мясные ярмарки пройдут: перед сквером «Волна» по улице Ахметова; перед Дворцом спорта; на аллее по улице Рыльского (от дома № 33 по ул. Гагарина до дома №14 по ул. Рыльского); на площади имени Орджоникидзе; перед Дворцом молодежи по улице 50-летия Октября, 21. Начало: в 10 часов утра.
Горожанам будет представлен широкий ассортимент мяса: говядина, свинина, баранина, конина, а также мясные полуфабрикаты, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Всего в ярмарках примут участие 20 районов республики.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей