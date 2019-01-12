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В Сибае вновь превышена норма сероводорода
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В Сибае вновь превышена норма сероводорода

12 января, 13:50ОбществоВиктория КуприяноваФото: Данис Райманов/ скриншот видео
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