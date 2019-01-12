В Сибае вновь превышена норма сероводорода

Управление Роспотребнадзора по Башкирии и Центр гигиены и эпидемиологии озвучили промежуточные результаты мониторинга качества воздуха в Сибае. Напомним, проблема возникла из-за окисления горных пород на карьере Сибайского филиала «Учалинского ГОКа».

- С 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года исследовано 42 пробы атмосферного воздуха, проведено 187 исследований, из которых 6 исследований (3,2%) не соответствовали гигиеническим требованиям по содержанию дигидросульфида, диоксида серы, - отметили в пресс-службе.