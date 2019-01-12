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В Башкирии потеплеет до -5 градусов
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В Башкирии потеплеет до -5 градусов

12 января, 18:09ОбществоВиктория КуприяноваФото: Mkset.ru
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