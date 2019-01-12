В Башкирии потеплеет до -5 градусов

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Снегопады и порывистый ветер - таким будет воскресенье в республике.
Вместо солнца и мороза - снегопады и потепление: в Башкирию приходит потепление. Завтра, 13 января, в республике ожидается облачная погода, возможен мокрый снег, в отдельных районах - метель, гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья.
Ситуация для водителей на дорогах будет непростой: снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с, возможны порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0, -5 градусов, ночью местами -6, -11 градусов, - сообщают синоптики Башгидромета.
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