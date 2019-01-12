В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 12 января, на территории Башкирии вновь объявлено штормовое предупреждение: ожидается облачная погода с метелью и гололедом, возможны повыры ветра до 15-20 метров в секунду. Видимость на дорогах снизится до 500 метров.

-Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем. Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых, - напомнили в пресс-службе МЧС республики.