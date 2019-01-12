То есть вода, то нет воды: В Альшеевском районе сломалась водонапорная башня

-На станции Аксеново в Альшеевском районе сложилась очень неприятная ситуация. Там живет моя мать, ей 83 года. А воды неделями не бывает уже с лета, - рассказывает уфимец Александр Иванов. - Вроде поставили летом башню, но он до сих пор не работает. В итоге решили по-старинке поставили насос, но он то ломается, то горит. То есть вода, то нет воды - неделями. Звонил в администрацию много раз - никакого результата. Как жить старикам в таких условиях?